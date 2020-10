Denuncian corrupción y tráfico de influencias de la sub estación de la CFE en Texcoco

*Las denuncias ante la Función Pública de corrupción, colusión por omisión y el abuso de autoridad de julio Gómez Calderón por encubrimiento de hechos ilícitos al erario público sin consecuencia alguna.



*El cobro excesivo a los usuarios de consumo de luz por parte de la CFE del distrito XXIII (Texcoco, Atenco, Tezoyuca y Chiconcuac).



Los problemas en la Subestación Texcoco mientras esté el corrupto del Superintendente Julio Gómez Calderón no van a cambiar ni a terminar, ahora resulta que quiere quitar de su puesto como encargado del Laboratorio de Metrología al Ingeniero Martín Bolaños y todo esto porque él no se ha prestado a los negocios sucios del Superintendente Julio Gómez Calderón, es evidente del porque lo quiere remover de su puesto, ya que se vienen las pruebas a los medidores de energía de la Subestación Lago y ahí hay mucho dinero de por medio; anteriormente en la puesta en servicio de la Central EVM II los contratistas de dicha central fueron al Laboratorio ubicado en la S.E. Texcoco para que se les hicieran las pruebas a los equipos, argumentando que ellos ya se habían puesto de acuerdo con el Ingeniero Julio Gomez, a lo que el Ingeniero Martín Bolaños les dijo que el solo haría las pruebas habiendo un contrato de por medio firmado con la GRTC, por lo que uno de los contratistas comentó, ’ni modo, ya nos fregamos’, esto obviamente no conviene a los negocios turbios del corrupto de Julio Gómez quien quiere hacer negocio en lo oscurito y ’facilitarle’ a los Contratistas los servicios del Laboratorio, todo esto sin hacer contratos y embolsarse el dinero, él y su grupo.



Tal como lo hizo con la renta del Almacén, desde hace tiempo ha intentado remover al Ingeniero Martín quien desde el 2018 viene teniendo problemas con el Superintendente ya que lo denunció ante la GRTC por acoso laboral, claro está que el grupo de apoyo de la Gerencia no hizo nada y a cambio, en contubernio con la ZTC le levantaron acta administrativa e injustamente castigaron con 8 días sin salario al Ingeniero Martín, es muy palpable el apoyo que el grupo de corruptos que manejan los hilos de la Gerencia le da al Ingeniero Julio, si, son los mismos, se cubren y se apoyan para sacar provecho de situaciones y sobre todo de contratos.



¿Ustedes creen que el Gerente Ingeniero Margarito Espinoza Garcia va actuar en contra del Ingeniero Julio Gomez Calderón por andar tomando en horas de trabajo?; pues si, muchas veces se han ido a beber juntos, es obvio, que nunca lo va hacer porque se echaría la soga al cuello, esto no es difamación, es una denuncia pública y las pruebas documentales, y audios de intimidación están a la vista, solo que la corrupción y la impunidad sigue reinando no nada más en la Subestación Texcoco, si no en la GRTC y en prácticamente toda la CFE, ahí están las fotografías, las pruebas y nadie quiere hacer nada para no meterse en problemas, pues muchos están bien metidos en la corrupción y todavía hablan de Tolerancia Cero, de Código de Ética y Valores Institucionales, si los que están en el mando son los primeros que no cumplen con todo esto que solamente es una simulación colectiva de los mando de CFE.



La Corrupción y la impunidad viene desde la Gerencia y seguramente desde la Dirección de Transmisión, para prueba con un botón basta, nada más échenle un vistazo al Contrato 700503859 en donde se compraron alrededor de 400 sillones para toda la Gerencia, sillones con costos sumamente inflados, que si se compra uno de estos en el mercado, cuestan menos de $4,000.00, es obvio que por la gran cantidad de la compra que se hizo, el precio debió andar muy por debajo, sin embargo la ambición desmedida que hay en los altos mandos de la Gerencia y seguramente de la Dirección, inflaron los precios a más del doble, textualmente el sillón que se ve en las fotografías lo compraron a $8,088.93



Los actos de sobre facturación de bienes muebles y la alteración de gastos corrientes de los cuales son validados por sus protectores Javier Ruiz Andrade y Margarito Espinosa García, jefes de la zona central de transmisión de la CDMX hasta la fecha es superintendente de la subestación de Texcoco zona centro en la comunidad de San Joaquín.



Las denuncias ante la Función Pública se encuentran congeladas por sus influencias de los jefes de alto mando y la omisión de los abusos de autoridad e intimidación a los trabajadores de esta subestación de Texcoco la violación de la ley General de los servidores públicos a causa de los delitos de colusión por omisión o faltas administrativas graves al erario público, hasta las fechas las denuncias ante la Función Pública no han trascendido.



Entre las denuncias también destacan el ocultamiento de robos, alteración de bienes inmuebles y arrendamientos simulados donde el director de CFE, Manuel Bartlett ha hecho caso omiso de sus paisanos de Puebla recuérdese que fue gobernador de este estado.



Los posibles delitos en los que han incurrido estos servidores servidores públicos están contemplados en los artículos 108 al 114 de la Carta Magna y sus leyes secundarias.



Este es uno de los muchos contratos que se hacen en forma amañada; como puede verse si se hubiera hecho este contrato con los precios reales y negociando un buen descuento para la CFE por las cantidades de equipo comprados, el precio no hubiera pasado de 2 millones de pesos, algo que seguramente así fue pero el resto del dinero fue a dar a los bolsillos de los corruptos, ya que como puede verse el contrato se firmó por cerca de los 5 millones y medio de pesos.



Por otra parte queremos informar que la empresa ’Soluciones y Suministros FRIMAR, no es una empresa que se dedique al suministro de muebles de oficina, quien quiera comprobarlo vaya a las oficinas y se darán cuenta de ello.



Como puede verse la corrupción sigue y seguramente seguirá en la Gerencia y en la CFE, si no es así, seguramente con esta información el Director Ingeniero Noé Peña o en su defecto el Gerente Ingeniero Margarito deberá iniciar una investigación para castigar a los corruptos, cosa que seguramente no sucederá, guardaran silencio, agacharan la cabeza y se harán los que no saben nada y dirán que no se enteraron de nada y seguramente con mucho cinismo se harán los ofendidos, porque como lo hemos estado diciendo, es todo un equipo de servidores corruptos que están colocados en lugares estratégicos para cubrirse las espaldas, para mantener la impunidad y para seguir haciendo negocio a costa del presupuesto de la CF.



Desgraciadamente la corrupción está impregnada en todos los rincones de la CFE por eso se confían y siguen robando sin temor a que se les aplique la ley. Ante esta situación es seguro que al Superintendente de la Subestación Texcoco no le harán nada y lo seguirán protegiendo por ser parte del equipo del Ingeniero Margarito Espinoza García….



Ojalá todavía haya gente honesta y honrada en los altos mandos de CFE y en los Órganos que fiscalizan para actuar en contra de los actos de corrupción y puedan meter a la cárcel a estos mañosos que mucho daño le hacen a la CFE y al país.