Denuncian en México a ’AIRBIT CLUB’ por millonario fraude ante la comisión de bolsa de valores de Estados Unidos

Inician con la entrega de pruebas ante la instancia norteamericana, con injerencia en todo el mundo para aplicar sanciones por este tipo de delitos



Airbit, organización internacional prohibida en otros países, adeuda miles de dólares, a través de patrocinios, a grandes consorcios nacionales e incluso a deportistas como Ronaldinho



Más de 700 personas en el país han denunciado un millonario fraude de ’Airbit Club’, a la que acusan de saquear sus cuentas sin autorización, con el pretexto de garantizar la continuidad de la organización ante la contingencia por coronavirus, dejando a la gente sin dinero para enfrentar la crisis sanitaria y económica, apoderándose así de millones de dólares.



A través de las plataformas change.org y Telegram, los cientos de denunciantes señalan directamente a la master council de Airbit Club en México, Itzeel Gutiérrez Tovías, por ser el brazo ejecutor de este saqueo.



Según consta en dichas plataformas, las denuncias son interpuestas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC. U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION), instancia que, afirman, tiene injerencia para sancionar este tipo de delitos en todo el mundo.



’Ya estamos en contacto por personal de la SEC y empezamos a mostrar pruebas para que apliquen la ley en contra de Airbit Club y sus representantes Itzeel Gutiérrez, Renato Rodríguez y Gutenberg dos Santos, estos dos últimos con antecedentes por un ilícito similar cometido en 2017, en Estados Unidos’ (SEC. No. 17-civ-00375 CD Cal. Presentada el 2 de marzo de 2017).



Airbit Club es una organización internacional con cinco años de existencia, creada en Downey, California y que a la fecha ha defraudado a millones de personas en diferentes puntos del orbe, por lo que ya ha sido prohibida o advertida en países como China, Brasil, Italia, Colombia, Filipinas, entre otros, para que la gente no invierta su dinero en este fraude.



Esta organización no está regulada, ni es una empresa, al no contar con registro alguno, ni con oficinas, ni con empleados formales y, por ende, tampoco paga sus impuestos. Opera a través del negocio de criptomonedas y el sistema piramidal (ponzi).







Sin embargo en sus redes sociales aparece como patrocinador de escuderías de Nascar, como Telmex, y hasta de deportistas internacionales de la talla de Ronaldinho. Airbit Club hoy adeuda cientos de miles de dólares por este concepto, de acuerdo a información de representantes de grandes consorcios.



Airbit Club dice regirse por sus Términos y Condiciones, utilizando este documento como ’contrato’ interno, al hacer firmar a los incautos al momento de invertir y, a la vez, como un reglamento que modifica de manera recurrente, siempre de acuerdo a su conveniencia. Fue así que de pronto avisó que se apoderaría del dinero por la crisis de coronavirus, a través de su portal que pocos ven, al estar en constante ’mantenimiento’.



Los afectados señalan que con base en estos ’Términos y Condiciones’ la organización tiene la facultad de cancelar cuentas y quedarse con el dinero de las mismas, si los miembros se quejan de la operación interna y, peor aún, si ventilan las maniobras que ahí se hacen, por lo que estas 700 personas están fuera de la organización, al firmar dichas denuncias. Aibit Club se apropió de su cuenta y de su dinero que va desde mil dólares hasta cientos de miles de dólares.



Estiman que en México existen decenas de miles de miembros de esta organización en los 32 estados, y sostienen que la mayoría de éstos tiene miedo a denunciar por la amenaza de ver cancelada su cuenta y perder su dinero.



Detallan que al operar en forma piramidal, la organización sólo tiene ’activos’ a aquellos que crean redes, es decir, que reclutan a más víctimas, y desactiva a los miembros que no realizan esa labor, con lo cual éstos últimos mantienen el dinero en sus cuentas e incluso registran ganancias, pero les bloquean el retiro, sus ahorros no los pueden monetizar.



Los cientos de afectados claman justicia, al afirmar que tienen listas una serie de denuncias que interpondrán ante dependencias federales de México como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como ante la Fiscalía General de la República, por posible lavado de dinero y delincuencia organizada.