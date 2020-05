Denuncian protección para Ana Guevara desde fiscalía veracruzana

+Mientras tanto, FGR sigue sin recibir vista de la carpeta de investigación sobre miembros de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte



+Están acusados de extorsión



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).-La encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, mantiene retrasado envió de la carpeta de investigación en la que se menciona a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y su supuesta intermediaria Armida Ramírez, por los posibles delitos de extorsión y desaparición forzada de personas, publica el diario El Financiero.



La Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin recibir vista de la carpeta apertura en Veracruz desde el 15 de abril, mientras que la encargada de la FGE incurrió ya en varias violaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



Esta dilación obedecería a que el gobierno veracruzano, encabezado por el polémico Cuitláhuac García Jiménez, miembro del partido Movimiento Regeneración (Morena), que fundó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien nombró en el cargo a la medallista olímpica en Atenas 2004.



Incluso, Ana Gabriela apoyó a García en su campaña como candidato a dicha gubernatura, mediante una carrera atlética, como se observa en la foto de portada de Balón Cuadrado, rodeados de guardaespaldas.



La encargada de despacho de la Fiscalía de Veracruz, se inscribió el sábado en la convocatoria que, indebidamente, realizó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz, quien convocó a elecciones para renovar la titularidad de ese organismo, de acuerdo con la investigación realizada por el reportero Víctor Hugo Arteaga.



Cuando han pasado 26 días desde la denuncia presentada por el representante legal de la empresa CIMSA, afectada en el cobro de sobornos desde la Conade, la titular temporal de la Fiscalía se ha negado mandar declarar en calidad de testigos a Ana Gabriela Guevara, Sergio Monroy, subdirector de la dependencia federal y Omar Hernández, subdirector de administración de esa dependencia.



El 26 de marzo Edgar Álvarez, a petición de la operadora financiera en Xalapa de Ana Gabriela Guevara, Armida Ramírez Corral, acudió a las oficinas de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMSA), que tiene como representante legal a Carlos Donaciano Solórzano Pineda.



Álvarez estuvo en el domicilio de Avenida Costa de Oro Número 1404, Fraccionamiento Costa de Oro, Boca del Río, en Veracruz, para recoger 2.5 millones de pesos en efectivo, que la empresa tuvo qué pagar ante las amenazas de Ramírez Corral, operadora financiera de Ana Guevara.



Luego de recoger el dinero por la supuesta extorsión, Álvarez fue reportado como desaparecido por su esposa, cuatro días después de su presencia en las oficinas de CIMSA.



Sin embargo, en documentos que obran en poder del Ministerio Público, la misma Fuerza Civil lo registra desaparecido desde el 25 de marzo, un día antes de que acudiera a recoger el pago de la empresa CIMSA.



Irregularidades



En medio de este caso, que involucra a Verónica Hernández Giadáns, quien en repetidas ocasiones fue inmiscuida en esta trama por la propia Armida Ramírez Corral y su supuesta relación de amistad de muchos años, la encargada de despacho de la FGE se inscribió el sábado 9 de mayo, para competir en la designación del Fiscal General.



Incluso, El Financiero Bloomberg solicitó entrevista con la Fiscal General interina del Estado, pero ésta se negó a concederla, de acuerdo a su vocero, Jair García, quien pretextó:



’Te comento que por el momento no hay postura oficial (en torno a que se menciona a Ana Gabriela Guevara en la investigación). No hay postura del tema.



Sugirió el vocero, quien no quiso hablar de la Carpeta de Investigación fincada en Veracruz:



’Deberías buscar a la Fiscalía General de la República (FGR), porque los supuestos desvíos son de recursos federales, por ello corresponde a ellos investigar a la Conade.’



La Fiscal General encargada de despacho, al tener conocimiento de un hecho con apariencia de delito, que no es de su competencia, debió remitir a la brevedad posible (Artículos 1, 17, 20 y 21 Constitucional) y los artículos 20, 60, 109, 113, 127, 131, 211, 212, 213, 214 del Código Nacional de procedimientos Penales, la carpeta de investigación a la FGR.



En lo que se refiere al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para efectos de no conculcar derechos de la víctima (en este caso la empresa CIMSA que es víctima de extorsión) y la Federación (por actos de corrupción de servidores públicos federales) debieron ser enterados de la situación que existe.



Hasta el cierre de la edición de este seguimiento por dicho diario, la FGE y su encargada de despacho no han dado vista a la dependencia federal, que se encuentra lista para aperturar la carpeta de investigación, una vez que la parte veracruzana actúe.



Más atenuantes



La FGE y su encargada de despacho, conocen las declaraciones ante el Ministerio Público de la operadora de Ana Gabriela Guevara, Armida Ramírez, quien ya se presentó a declarar ante la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.



Además de ella, la investigadora citó a declarar, por parte de la empresa CIMSA a Carlos Donaciano Solórzano, Rafael Sánchez Cano, apoderado, Jesús Chaín Oceguera y Rosa Isela Bautista.



Por parte de la Fuerza Civil de Veracruz (FCV) se tienen las declaraciones del oficial con clave ’Comandante Dragón’ y el ex director de la FCV, Jorge Luis Pescador Tirado.



Con ese conjunto de declaraciones, la FGE y su encargada de despacho, debieron girar los citatorios correspondientes para que en calidad de testigos comparecieran los funcionarios de Conade, Ana Gabriela Guevara, Sergio Monroy y Omar Hernández.



A pesar de que ese debió ser el primer paso en el proceso, la dependencia se mantuvo omisa ante tal circunstancia y no ha permitido que la FGR pueda intervenir por el momento.