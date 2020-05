Denuncian que alcalde de Ecatepec retiene salarios de más de 50 trabajadores del municipio

Síndicos y regidores del municipio de Ecatepec acusaron al alcalde Fernando Vilchis Contreras de retener el pago a más de 50 trabajadores, que no son afines a su grupo político, como parte de una venganza política.



’Para el presidente municipal, Fernando Vilchis, la forma de conmemorar el Día del Trabajo es reteniendo el salario al personal de apoyo de los síndicos y regidores que no pensamos como él’, subrayaron.



Los síndicos, Lorena Salas y Daniel Sibaja, así como los regidores Azucena Cerillo, León Felipe Río Valle y Miguel Ángel Juárez aseguraron tener pruebas que presentarán a la autoridad competente, de que se ha actuado con dolo, mala fe y que no hay error técnico.



A pesar de que la retención del salario es un delito, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido sensibilidad a los gobiernos con sus trabajadores durante la pandemia, el edil de Ecatepec ha actuado de manera inmoral.



’Ha decidido actuar, anteponiendo sus intereses y afectando la economía y sustento de las familias del personal que piensa diferente a él’ y que no es parte de su grupo político.



Síndicos y regidores recalcaron que, a través del personal administrativo, Vilchis Contreras está cumpliendo las amenazas expresadas en el pasado Cabildo, de ’tomar las medidas necesarias’.



’Al presidente municipal le molesta la exigencia de que no se simule, que digamos lo que no hace el gobierno, le molesta que se cuestione y nos apeguemos al Estado de derecho, que se propongan acciones y que se cuestione el presupuesto’, aseguraron.



Por ello, dejaron en claro que actuarán ante las instancias legales correspondientes, para combatir la injusticia que están viviendo sus colaboradores y que vulneran los derechos sagrados de todo trabajador, más en esta época difícil por la pandemia del Covid-19