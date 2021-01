Denuncian que Uagro no ha emitido convocatoria para elección de rector

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 15 de enero de 2021.- Integrantes de los grupos Insurgencia Universitaria y Coordinadora Universitaria denunciaron que el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) no ha emitido dentro de los plazos legales la convocatoria para la elección de rector 2021-2025.



En conferencia de prensa, el ex rector Román Reyes Carreto señaló que esta convocatoria debe ser emitida tres meses antes del relevo, es decir a más tardar a mediados de este mes, tomando en cuenta que el periodo de Javier Saldaña Almazán concluye el próximo 6 de abril.



Señaló que la siguiente semana, se tiene previsto que el Consejo Universitario sesione para aprobar los términos de la convocatoria para elegir al relevo de Saldaña Almazán, sin embargo, indicó que se tiene la sospecha de que este órgano pueda aplazar esta elección hasta mayo, con el objetivo de no exponer la salud de los universitarios durante la pandemia.



Reyes Carreto expresó por otra parte, que el Consejo Universitario tiene que pronunciarse sobre la ausencia de Saldaña Almazán en los últimos tres meses, ya que señaló que al no estar por 90 días en sus funciones, puede ser relevado por quien ocupa la secretaría general.



Reyes Carreto señaló que el propio Javier Saldaña debe informar cuál es su situación, ya que su ausencia deja vulnerable a la máxima casa de estudios, sobre todo en este mes, donde el rector debe de suscribir diversos convenios para garantizar el funcionamiento de la universidad.

Fuente: Quadratín