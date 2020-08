Denuncian regidores "Año a la Hidalgo" de alcalde panista: falsifica actas y firmas

El alcalde de Tlaxcoapan, Hidalgo, Jovani Miguel León Cruz, fue denunciado por un grupo de regidores ante la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción por la presunta falsificación de firmas y la elaboración de al menos tres actas de asambleas que no se llevaron a cabo.



En conferencia de prensa, los regidores Lizeth Vargas Juárez y José Luis Lugo Sánchez, informaron que la querella ingresó el pasado 10 de junio y en ella detallan que la falsificación de firmas se dio para modificar los presupuestos de egresos del municipio que detectaron al realizar una revisión de las actas de asamblea y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).



Los asambleístas solicitaron que la administración municipal realice una auditoría por parte de personal externo a la alcaldía; petición que ya fue presentada ante el alcalde Jovani Miguel, sin embargo indicaron que hasta el momento no ha dado respuesta.



Sin que existiera convocatoria previa para llevar a cabo las sesiones, grabaciones o algún documento que diera fe de su celebración, salvo las actas de cabildo que presentaban firmas presuntamente falsificadas y escaneadas.



Apuntaron que tan sólo en una de la actas fue modificado el Presupuesto de Egresos correspondiente a este año de 62 millones de pesos a 72 millones de pesos, lo que hace una diferencia de 10 millones de pesos, los cuales desconocen puntualmente en dónde fueron aplicados.



Los denunciantes indicaron que presuntamente el edil añadió que no tendrá ninguna sanción, ya que aseguró que tiene amistades ’influyentes’, entre ellos el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y el coordinador de los diputados locales del PAN, Asael Hernández Cerón.POLÍTICO MX