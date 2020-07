Denuncian represalias contra árbitro afromexicano tras protesta antirracista

+Federación Mexicana de Futbol argumenta que no seguirá pitando porque no aprobó las pruebas físicas



+En otros países apoyan, México no, acusa activista



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, teme hayan existido represalias contra el silbante Adalid Maganda. Porque, sostuvo, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) argumentó que no pasó las pruebas físicas, una semana después de protestar contra el racismo.



’Adalid sólo se mostró solidario con sus hermanos afrodescendientes, en todos los países donde los deportistas protestaron fueron apoyados por las federaciones, en México no sucedió así. Creo que ha sido discriminado, se vio bien en el partido y ahora le dan estos resultados, exigimos que regrese’, dijo el activista.



Previo al duelo de Cruz Azul y Toluca en la Copa por México, disputado el 8 de julio, Maganda, 36 años de edad, puso una rodilla en el césped –del Estadio de Ciudad Universitaria, campus de la UNAM–, por menos de dos segundos en apoyo al movimiento antirracista Black Lives Matter (Vidas Negras Importan).



Emuló, así, a Colin Kaepernick, jugador del equipo de San Francisco de la NFL, quien en septiembre de 2017, protestaba contra brutalidad policíaca contra la comunidad afroestadounidense. Y, curioso, desde entonces no tiene trabajo.



Datos oficiales arrojaron que, en 2015, había un millón 400 mil afromexicanos, alrededor del 1,2% de la población –unos 125 millones de habitantes– y cinco veces más que si no se hubiera medido por una encuesta del Gobierno, según el diario español El País en una nota publicada el pasado 2 de marzo.



La acción del silbante, quien ha sido víctima de discriminación, tuvo gran impacto en los medios de comunicación, nacionales e internacionales, aun cuando evitó dar declaraciones sobre el tema.



No obstante, la FMF dio a conocer el martes que Maganda, con los árbitros Juan Andrés Esquivel, Héctor Alfonso Cáceres y Brian Omar González, no aprobaron las pruebas físicas para el inicio del torneo Guardianes 2020.



’No es una coincidencia que Adalid haya protestado contra el racismo y ahora le informen el resultado negativo en los exámenes físicos, apenas lo vimos la semana pasada como árbitro central, sabemos que en nuestro país suele haber represalias’, consideró Metelus.



Indicó que la prohibición a Maganda de dar declaraciones por su apoyo contra el racismo es una violación a sus derechos humanos, por lo que llamó a los directivos, futbolistas y organizaciones no gubernamentales a respaldar la decisión del silbante.



’Vamos a esperar al 7 de agosto, cuando Adalid debe presentar de nuevo las pruebas’, pero Metelus aseveró que en caso de no existir motivos con argumentos sólidos para excluir al árbitro guerrerense de las canchas recurriremos a la FIFA; además, añadió, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también debe de emitir una postura.



Sostuvo que Maganda seguirá con el movimiento contra el racismo, va a continuar defendiendo sus derechos y el respeto a las reglas, porque su dignidad es primero.



Adalid, fue suspendido de manera temporal en 2018 tras acusar de insultos discriminatorios a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Ábritros, y el directivo Jorge Gasso. Unos meses después, policías del estado de México lo golpearon sólo por su color de piel.



’Pinche negro’, lo llamaron los directivos.



(Con información del diario La Jornada. Foto agencia Jam Media)