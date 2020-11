Denuncian trabajadoras de IECAN hostigamiento de Irving Fernando Torres; piden su renuncia

Unas diez trabajadoras del Instituto Estatal de Cancerología (Iecan), denunciaron de manera anónima por temor a represalias, el hostigamiento sexual que ejerce Irving Fernando Torres Román, recién nombrado Director Administrativo del hospital, que desde el primer momento que asumió la cartera, comenzó a violentar a sus subordinadas.

Los testimonios de las mujeres detallan que “el nuevo director administrativo”, exige compañía a reuniones fuera del nosocomio en horarios no laborales, además dirige miradas lasivas hacia sus cuerpos, emite opiniones sobre su aspecto físico y propone citas sospechosas, sin embargo, aseguran que como jerarquicamente su postura es de poder, la negación contundente pone en riesgo su trabajo. “Nos hace invitaciones pero cómo ordenándonos a reuniones privadas, en horas no laborales y nos amenaza que ese también es nuestro trabajo porque él es el jefe” las mujeres evaden y se protegen entre ellas para no ponerse en riesgo y aunque el directorio del hospital, tiene conocimiento del problema de género, hace oídos sordos a todas la denuncias.

TAMBIÉN LO ACUSAN DE CORRUPCIÓN



Hace seis meses que asumió la dirección administrativa, cambió de tajo a todo el personal de trabajo para “acomodar” a sus amigos y cómplices, desde entonces el Iean comenzó a comprar farmacos de baja calidad y se suministran a pacientes en etapa terminal, con esta táctica se sospecha de presunto desvío de recursos.



Las declarates esclarecieron que Irving Fernando Torres Román ha lucrado y sabe el procedimiento para realizar sus tranzacciones, pues también participó en el Seguro Popular como Director de Afiliación y Operación, en cuyo puesto también fue señalado de corrupción.



Ahora mediante el mismo mecanismo, pretende cobrar a los pacientes y han sido ellos mismos quienes se han quejado que Torres Román niega el medicamento y que llevan meses sin poder completar el tratamiento.



“Cuando él llegó a la Dirección Administrativa hizo cambios en los puestos que estaban a su disposición, por supuesto pasó por alto la antigüedad y los derechos de los trabajadores que corrió, ya cuando colocó a su equipo, nos dimos cuenta que ellos solapaban sus estrategias para compra medicamentos de baja calidad, cuyos farcamacos son aplicados a los pacientes con cáncer”, describió en entrevista una de las diez denunciantes.



Otra de las trabajadoras que violenta mediante el hostigamiento sexual mencionó “creemos que él está muy bien afianzado políticamente, porque hemos hecho del conocimiento del secretario de salud y no hemos tenido respuesta, queremos que quiten a este tipo que no hostiga, nos hace propuestas indebidas, es cero profesional y no conoce de ética en nuestro ambiente de trabajo, en el que laboramos con toda la atención hacia nuestros pacientes, estamos preocupadas porque este es un trabajo estable y este hombre claramente ejerce abuso de poder hacia nosotras”, explicó.



Reportan que se ha detenido la entrega de tratamientos que utilizan para las quimioterapias, porque Irving Fernando Torres Román dejó de autorizar apoyos para aquellos que no pueden pagarlo y utilizar los recurso presuntamente para otros fines, tal y como lo hacia en el Seguro Popular.



“Él exige que lo acompañemos a supuestas reuniones fuera del Instituto y del horario laboral. Nosotras tememos las repercusiones por parte del Lic. Irving Fernando Torres Román ya que ha comenzado los despidos injustificados en el IECAN a personal femenino que se negó a servirle como “dama de compañía”.



“....Varias trabajadoras del Instituto han reportado sentirse inseguras y sienten miradas lascivas de su parte” tenemos un miedo constante de perder el trabajo si no accedemos a tener una relación que vaya más allá de lo laboral”, dijeron.



Y es que pese a los avances en temas legislativos como el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, hombres como el director Administrativo del Instituto Estatal de Cancerología, continúa con costumbres retrógradas a sabiendas que puede irse a prisión.



Finalmente, pidieron el despido de este hombre en el IECAN, pues de lo contrario están dispuestas a denunciarlo penalmente y llegar hasta las últimas consecuencias, pues en Guerrero la ley proteje a las mujeres para tener una vida “Libre de Violencia”.