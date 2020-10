Denunciar a servidores públicos que hagan actos de campaña anticipados previo a las elecciones del 2021: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 26, OCTUBRE, 2020, 12:28 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, pidió denunciar a los servidores públicos que hagan actos anticipados de campaña previo a las elecciones de 2021, pues aseguró que hacerlo antes de renunciar a sus cargos "es un delito grave".



El Presidente, aseguró que para participar en el proceso electoral del próximo año los funcionarios tienen hasta el sábado 31 de octubre para dejar sus cargos, pues su gobierno no favorecerá a ningún candidato.



"Los que trabajan en el gobierno tienen hasta esta semana. Se les está pidiendo que renuncien. No somos igual a otros gobiernos, no vamos a utilizar el presupuesto público para favorecer a candidatos.



Entonces quien está en el gobierno y quiere participar tiene que renunciar esta semana. Hasta el sábado tienen", dijo.



El Mandatario puntualizó que tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales como la ciudadanía están para evitar la compra del voto "como se hacía antes".



"El que comete fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza y para eso está la fiscalía y todos, ayudar para que no se compre el voto, despensa: frijol con gorgojo, como se hacía antes; que no se apodere de las casillas ni se rellenen las urnas, que voten los difuntos, que no haya fraude como antes", explicó.



El Presidente recordó lo ocurrido en las elecciones de 2016 y puntualizó que, "como no tenía legitimidad, Calderón buscó al estilo Salinas, entonces declara la guerra al narcotráfico y nos mete en un atolladero".



"Imagínense cómo se hizo daño con el fraude de Salinas, de Calderón", agregó.



El Ejecutivo federal, reiteró que de haber servidores de cualquier ámbito que cometan algún delito en materia electoral deberán ser juzgados.



"Es un asunto que cae en la esfera penal. Si hay servidores públicos, gobernares, alcaldes y el mismo presidente, si comete un delito va a ser juzgado. Ya estoy esperando que se le quite el fuero al presidente", mencionó.



SE DARA A CONOCER ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON APOYO DE LA ONU



El Presidente dará a conocer los avances en la adquisición de medicamentos en el mercado mundial con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la construcción de la nueva empresa distribuidora del gobierno federal.



Asimismo, señaló, que tendrá reuniones para ponerse al tanto del tema, pues en este ámbito había muchos intereses por parte de administraciones anteriores y opositores, en un mercado de medicamentos que asciende a los 100 mil millones de pesos.



"Nos llevó al desabasto y falsificación de medicamentos por los intereses creados que llevan una campaña en contra del gobierno; el compromiso es que no falten los medicamentos en todos los hospitales que sean de calidad y gratuitos", explicó.



El Presidente, adelantó que informará sobre los avances una vez que concluyan las reuniones.