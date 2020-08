Denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca

TOLUCA, MÉX. -Ante la serie de irregularidades en el proceso de liberación de sujetos dedicados al robo a casa habitación del que fue víctima, fue denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Flor Dávila Pastrana, por lo que el llamado a su presidente, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, es para que por fin se garantice la impartición de justicia en la entidad.



Lo anterior lo señaló el ex regidor de Toluca y activista Mario Medina Peralta, al presentar la denuncia correspondiente en contra de la Juez Dávila Pastrana, donde remarcó que durante el proceso, se falsificaron las firmas de los denunciantes, tal y como consta en el expediente donde se le negó su derecho a declarar frente a la Jueza, argumentando esta última que había sido notificado presentado la cédula de notificación con firma que no es la de Mario Medina, además de desestimarse con argumentos prácticamente absurdos, las pruebas presentadas en contra de los detenidos.



Entiendo, conozco y se, que estas prácticas se han vuelto recurrentes en el órgano jurisdiccional responsable de la impartición de justicia, en agravio de quienes buscan justicia cuando han sido víctimas de alguna índole., añadió



Dijo que el pasado 16 de agosto, fue víctima de robo a casa habitación por parte de un grupo de sujetos, quienes de acuerdo a la Unidad de Análisis Criminal, presuntamente han participado en diversos delitos del mismo tipo.



Ese día, al llegar a su domicilio, fue alertado por sus vecinos del delito que se cometía en su casa, por lo que alcanzó a verlos de tris de sin domicilio y percatarse cuando se daban a la fuga e incluso uno de ellos lo interceptó le apuntó con un arma.



Pidió el apoyo de policías municipales, quienes tras una persecución detuvieron a los sujetos, los cuales aún tenían en su poder objetos que sustrajeron del domicilio; ante la autoridad se identificó plenamente al individuo que le apunto con el arma en su huida.



La Fiscalía realizó su trabajo en coordinación con la Policía Municipal para dar pie al proceso, en tanto los presuntos responsables fueron enviados al Juez de Control en el Penal de Almoloya de Juárez, conocido como Santiaguito.



Sin embargo, el domingo pasado y de manera sorpresiva para la Fiscalía y para la Policía Municipal de Toluca, así como para la víctima los detenidos fueron liberados, luego de que la Juez Dávila Pastrana desvalorizó, con argumentos inverosímiles, todos los elementos de prueba.



’Es decir, no valieron las declaraciones de las víctimas de robo a casa habitación, tampoco que me hayan apuntado con un arma de fuego, que la Policía Municipal los haya detenido en flagrancia y con los artículos robados’, señaló Medina Peralta



Por ello, añadió, ’le hago un llamado urgente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estados de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, para que me garantice el derecho al acceso de justicia y al de todas las víctimas de delito, así como las medidas respectivas para corregir las irregularidades profesionales en las que incurre la jueza a cargo del caso.



Finalmente dijo temer por su seguridad, la de su esposa y sus tres menores hijas, ya que derivado de las indagatorias, se le informó que los presuntos son vecinos de la zona e incluso uno de ellos es moto taxista. ’Hago responsable de la seguridad de mi familia al presidente del. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, concluyó.