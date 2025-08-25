Denuncias al 089 impiden a delincuencia fraudes y extorsiones por más de 9 mdp

TOLUCA, Estado de México.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó que durante la última semana se evitó el pago de 9 millones 100 mil pesos por delitos de fraude o extorsión, resultado de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



’Presidí la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que se ha logrado evitar la entrega de más de 9 millones de pesos, gracias a las denuncias anónimas al 089, avanzamos en la disminución de delitos como el fraude y la extorsión’, señaló la Gobernadora a través de sus redes sociales.



La Secretaría de Seguridad estatal detalló que del 14 al 20 de agosto se registraron 942 denuncias, que corresponden a extorsión telefónica (463), fraude telefónico (248), llamadas maliciosas (72), amenaza (26), extorsión derecho de piso (7), extorsión electrónica (4), extorsión directa (4) y otras modalidades (118).



Además, durante la sesión 482 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) también compartió que al cierre de esta semana el delito de homicidio doloso registró una disminución del 14 por ciento en el promedio diario, en comparación con la semana anterior.



En este marco, se reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto ilícito a la Línea Nacional 089. La llamada es confidencial y el servicio está disponible las 24 horas, todos los días del año.



A la reunión de trabajo asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México, y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México.



Asimismo, representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.