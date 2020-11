Deporte, vacuna más efectiva contra pandemia por Covid 19: AMLO

+Darán estímulo de 240 mil pesos a atletas rumbo a Olímpicos de Tokio



+’Este galardón nos motiva para imponernos retos más difíciles’, reconoce Jessica Salazar a nombre de los atletas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ayer el Premio Nacional del Deporte. Elogió la importancia de la actividad física para prevenir enfermedades crónicas o enfrentar la pandemia de Covid-19, que –aunque no lo mencionó– ya superó 100 mil decesos y lo hace uno de los países más letales por ese flagelo. Además anunció que se dará a 900 atletas y entrenadores un estímulo económico de 240 mil pesos rumbo a Tokio 2021.



Más de 900 atletas y entrenadores, precisó el mandatario, recibirán recursos para su preparación y así tengan éxito en los próximos Juegos Olímpicos, quienes asistan.



’No es una beca, así no tendrán que cobrar mes con mes. Ahora ustedes se podrán administrar sin el tutelaje de una instancia que otorgue lo que les corresponde’, aclaró.



Los ganadores del Premio Nacional del Deporte este año fueron Renata Zarazúa, en el ámbito profesional, mientras en el amateur, la ciclista Jessica Salazar, el equipo femenil de softbol, así como los clavadistas Yahel Castillo y Juan Celaya, quien no pudo asistir debido a que se encuentra en el extranjero por lo que fue representado por su madre.



En la categoría de paralímpico obtuvo el premio el taekwondoísta Juan Diego García, como entrenador fueron galardonados Stefan Marinov y Jesús Salvador González, mientras como mejor árbitro la ganadora fue Lucila Venegas.



El ex beisbolista Fernando Toro Valenzuela recibió un reconocimiento por su trayectoria, y en el rubro del fomento al deporte fue elegido Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.



En medio de la pandemia de coronavirus, el mandatario aprovechó esta ceremonia para hacer una reflexión de la importancia del deporte para prevenir enfermedades.



’En la medicina, como saben, hay dos opciones importantes: la preventiva y la curativa. Ambas son necesarias. Pero mucho se puede hacer si impulsamos la educación para la salud, una vacuna para no padecer enfermedades crónicas que nos complican la vida, como la pandemia que padecemos’, reflexionó, aunque nunca usa cubrebocas.



Argumentó:



’Una buena vacuna es la práctica del deporte, hacer ejercicio, cuidar no excedernos de peso. ¿Quiénes son los que más padecen por la pandemia? Los que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, apuntó.’



Al recibir el galardón, Jessica Salazar respondió por los atletas y destacó la importancia de tener este tipo de reconocimientos para impulsar su carrera.



’Este premio nos motiva para imponernos retos más difíciles y metas más grandes, que impactarán –positivamente– en México. Los deportistas debemos servir de ejemplo ante la sociedad y, sobre todo, frente a la juventud, hacer notar que lo más bonito no son los títulos ni los reconocimiento, sino los buenos hábitos’, sostuvo.



Destacó el logro de la delegación mexicana al quedar en el tercer lugar del medallero en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ’por lo que ahora en los Juegos Olímpicos de Tokio debemos redoblar esfuerzos.’



La polémica Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, puntualizó que se debe mantener la misma esperanza del año pasado para competir en la justa veraniega.



’Reconozco a los atletas por saber sobrellevar la angustia y desesperación ante la incertidumbre del Covid-19’, eligió.



La ex velocista lamentó la muerte de Ernesto Canto, campeón olímpico en Los Ángeles 1984, para quien pidió un minuto de aplausos.



’Perdió la carrera en la caminata de la vida, fue un atleta que se entregó al deporte’, filosofó.



A la ceremonia también asistieron Esteban Moctezuma, secretario de Educación; Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina.



También estuvieron el general Luis Crecencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente.



(Con información del diario La Jornada)