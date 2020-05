Deportes, parte de activación económica de EU: Trump

+Sería, advierten, paso crucial para reiniciar las actividades



+Algunos torneos se reanudarían hasta el 2021, estima asesor de la Casa Blanca



+Posibilidad de que fans reciban reembolsos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).-Mientras el presidente Donald Trump apunta con el dedo flamígero del optimismo hacia la reanudación de los deportes (a más tardar) este verano, según USA Today y ESPN –que tuvieron acceso a la información de la reunión del 28 de abril entre el gobierno federal y las principales entidades deportivas de ese país–, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo a The New York Times que el desarrollo de pruebas más amplias podría no permitir que algunas ligas se reanuden hasta el 2021.



la Casa Blanca se enlazaron en una conferencia telefónica representantes y directores médicos de 23 entidades deportivas, entre las que estaban las principales ligas profesionales y varios grupos líderes de deportes universitarios y aficionados.



Muchas de esas organizaciones deportivas también forman parte de un panel separado que asesora al presidente sobre el levantamiento de las restricciones comerciales y sociales en medio de la actual pandemia. Trump ve al deporte como un componente en el renacimiento general de la economía de Estados Unidos.



La seguridad para los fans, jugadores, entrenadores y el personal relacionado sigue siendo de suma importancia en cualquier tipo de plan para reanudar juegos. De esta manera, los líderes del deporte pidieron la mayor disponibilidad de pruebas de Covid-19, como un paso crucial para reiniciar las actividades.



’(La Casa Blanca) informó que la cantidad de pruebas aumentaría en los próximos meses. Pensaron que íbamos a tener las pruebas necesarias para hacer lo que teníamos que hacer’, dijo Bob Bowlsby, comisionado de la Big 12 Conference, a ESPN.



Sin cronograma



Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca en la crisis del nuevo coronavirus, advirtió que las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos podrían tener que cancelarse este año si la seguridad de aficionados y jugadores no está garantizada.



’Si no puedes garantizar la seguridad, entonces tendrás que aguantarte y decir: ‘Puede que no tengamos este deporte esta temporada’’, afirmó Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en una entrevista con el diario NYT.



’La salud para los jugadores y los aficionados, sobrepasa todo’, aseveró.



Fauci sostuvo que la clave para que las temporadas deportivas se puedan reanudar sería el acceso generalizado en Norteamérica a pruebas que ofrezcan resultados rápidos para detectar el Covid-19.



El deporte profesional estadunidense quedó paralizado a mediados de marzo a causa de la expansión de la pandemia. Ligas como la NBA o la MLB analizan distintos escenarios para reanudar sus competiciones, entre ellos la posibilidad de disputar partidos sin público en una misma ciudad, donde se intentaría resguardar al máximo a los jugadores del virus.



A medida que varios estados del país están reabriendo sus actividades, Fauci ha advertido del riesgo que existe de un resurgimiento de la pandemia si las restricciones se levantan demasiado pronto.



’Me encantaría tener todos los deportes de vuelta, pero como funcionario de salud, como médico y científico, tengo que decir que, cuando miras al país ahora mismo, no estamos preparados para eso todavía’, afirmó.



El experto consideró que los planes para un reinicio de la NBA o la MLB con partidos sin espectadores serían posibles aunque logísticamente difíciles.



’Jugar sin público frente a cámaras de televisión, hacer pruebas a todos los jugadores y asegurarte que dan negativo y mantenerlos en un lugar donde no tengan contacto con nadie del exterior que no sepas si es positivo o negativo (…) Esto va a ser logísticamente difícil, pero al menos es una posibilidad de hacerlo’, argumentó.



Fauci, de 79 años, es una figura reconocida para la población de Estados Unidos ya que suele aparecer junto al presidente Donald Trump en las ruedas de prensa sobre la crisis sanitaria.



En Estados Unidos, más de un millón de personas se han contagiado y más de 58 mil han fallecido a causa del nuevo coronavirus, de acuerdo con el recuento de la universidad Johns Hopkins.



Sin embargo, algunos equipos han pedido reanudar sin fans. Por ejemplo, NASCAR apunta a un regreso el 17 de mayo en Carolina del Sur, y el PGA Tour planea reiniciar sus torneos en junio.



Reembolso a fans



Las Grandes Ligas permitirán a sus 30 equipos actualizar sus políticas de boletos para los juegos pospuestos por la pandemia de coronavirus, configurando la posibilidad de que los fans reciban reembolsos.



La MLB aún no ha cancelado oficialmente ningún juego y aún planea reprogramar las fechas pospuestas una vez que la situación de salud pública lo permita.



Pero sin una fecha de reinicio a la vista en el corto plazo, la MLB informa a los equipos que pueden alterar sus políticas de boletos de manera individual para abordar la situación y tendrán la autoridad para rembolsar las compras, informó The Wall Street Journal.



La temporada 2020 originalmente estaba programada para comenzar el 26 de marzo. La MLB se unió a otras ligas deportivas de EU para suspender las actividades de la Liga a mediados de marzo, con el fin de cumplir con las órdenes de confinamiento.



En circunstancias normales, los fans generalmente se limitan a canjear boletos o créditos en caso de que un juego de MLB no se pueda jugar debido a la lluvia u otros obstáculos. Los equipos de MLB generalmente no ofrecen rembolsos de boletos, pero ahora los fans defienden que viven con dificultades económicas.