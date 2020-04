Deportistas excedidos

Uno de los principales problemas del deporte profesional es que hace millonarios a jóvenes antes de cumplir los 30 años y ellos se creen que poderosos e intocables.



Aquellos que no tienen la madurez suficiente para controlar sus ímpetus juveniles sucumben ante la ola de elogios que los hacen volar hasta las nubes, sintiéndose guapos, inteligentes, poderosos, atractivos y dotados de una enorme popularidad.



Hasta cierto punto tienen razón, aunque esa popularidad y fama es efímera y se evapora con la misma rapidez con la que llega.



El fenómeno no es solamente nacional, ya que se presenta en el mundo entero, aunque con menor proporción, pues si algo es cierto que a los 20, 22 o 25 años devengan salarios extraordinarios que jamás alcanzarán científicos o profesionistas que estudiaron largos años para alcanzar sus metas.



En México, a diferencia de otros países, los deportistas que alcanzan el éxito dedican su niñez al aprendizaje del deporte que les dará fama y dinero, pero no al estudio, por lo que les es más fácil caer en vicios o extralimitarse en su vida cotidiana.



Los deportistas mejor remunerados en México son los futbolistas que devengan salarios (cuando se convierten en estrellas) superiores al millón de pesos mensuales, el que dilapidan en autos de lujo, fiestas y lujos, sin dejar de lado las mujeres.



Es común ver como destrozan autos lujosos, causando luto en hogares ajenos al suyo, ya que regularmente salen ilesos de esos incidentes.



Al margen de eso, se ven inmiscuidos en conflictos caseros, en los que sus parejas, novias o esposas denuncian violencia hacia ellas, gozando los deportistas de canonjías por los juzgadores o logrando acuerdos que los liberan de pisar la cárcel.



Hace algunos años, el hoy connotado delantero Raúl Jiménez (militaba entonces en el América) fue acusado por una presunta novia (Dulce María García) de agresión física en su contra. El asunto ganó notoriedad, pero la agraviada no se presentó a ratificar su denuncia, por lo que se cree que hubo un arreglo extrajudicial, para no perjudicar la carrera en ascenso del hoy jugador de la Liga Premier.



En los días recientes dos futbolistas uno promesa y otro realidad fueron acusados de sendos problemas con el género femenino. Marco García, de 20 años y con un futuro brillante fue evidenciado como acosador por una mentora que lo ayudaba a los 17 años a iniciar la preparatoria y a la que tomaba fotos íntimas, sin consentimiento, mismas que compartía con sus compañeros y la represalia fue contra la mentora y no contra el abusador, por lo que fue reactivado el asunto y ahora amenaza con truncar su carrera.



El otro un jugador extranjero del América que fue denunciado por su pareja de ser violentada por el futbolista y sus familiares, por lo que fue detenido. Renato Ibarra, de nacionalidad ecuatoriano, se asegura, ofreció varios millones de pesos de soborno por su libertad, aunque tendrá que esperar hasta el viernes la resolución de las autoridades.



Los casos que fueron ventilados públicamente ocurrieron en la semana en que las mujeres salieron a las calles exigiendo igualdad, respeto y freno al acoso y violencia en su contra, por lo que la atención se centró en ellos, aunque esos asuntos son parte de lo cotidiano en México.



Esperamos que estas historias no se repitan y si lo hacen se den a conocer y no queden como simple anécdota del 8 y 9 de marzo, cuando las mujeres se hicieron notar.



****



Finalmente el coronavirus fue considerado pandemia por la OMS, ¿estaremos preparados en México para su llegada?



[email protected]

[email protected]