Depredadores sexuales, turistas indeseables vienen a México

Josefina Vázquez Mota, quien encabeza en el Senado la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, presentó en la asamblea del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) un trabajo sobre turismo sexual infantil.



Los datos son terribles, comenzando porque, citando a la Fiscalía General de la República, México ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil y es visitado anualmente por 600 mil depredadores sexuales.



Cita un caso, el de Teolocholco, Tlaxcala, municipio sin atractivos turísticos, pero que cuenta con 11 hoteles, tres autohoteles y 19 moteles en una extensión equivalente a un Estadio Azteca y medio, fuertemente ligados a este problema.



El mismo que afecta a estados con gran afluencia turística como Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur y a otros fronterizos como Tamaulipas y Coahuila.



Además, en 90% de los delitos que se cometen hay un componente tecnológico involucrado, así es que los depredadores sexuales no salen a la calle a ’cazar’ a sus víctimas, sino que lo hacen a través de computadoras y celulares.



En lo que va de la pandemia, sostiene Vázquez Mota, el consumo de pornografía infantil se ha incrementado 73 por ciento. Además, el 36% de los criminales que llegan a México vienen de Estados Unidos y Canadá y después del Reino Unido, Holanda y Alemania.



Vázquez Mota propone acciones concretas de responsabilidad y prevención para el sector turismo.



Entre ellas, establecer una ética empresarial de ’cero tolerancia’, importante en un país donde el incremento de este drama está vinculado a la fragilidad institucional; lo que se traduce en que los criminales encuentren caminos para evitar las sanciones penales.



Hoteleros, asociaciones de transportistas y aerolíneas pueden tomar medidas concretas y efectivas para combatir este problema a través de la capacitación, la denuncia de los casos y la distribución de información para identificar a estos delincuentes.



DIVISADERO



Foro digital. Para quienes ya se cansaron de seguir escuchando el recuento de los daños por la pandemia del covid-19, hoy a las 17:00 de la CDMX Rodolfo López Negrete, exdirector general del Consejo de Promoción Turística, y Polo Garza, presidente de la agencia global WPP, analizarán cómo se están comunicando las empresas y destinos turísticos con el consumidor.



Estos dos viejos lobos del mar publicitario estarán acompañados por Ana María Olabuenaga, presidenta de Olabuenaga Chemistri, quien es una de las creativas más importantes de América Latina.



Laura Rodríguez y el autor de este espacio conduciremos por Facebook Live de El Financiero, lo que será una interesante conversación sobre cómo están sorteando publicistas y mercadólogos del mundo esta otra Gran Depresión.



A vender cachitos. Vaya sorpresa que Margarita González Saravia, quien ocupaba la Secretaría de Turismo de Morelos, haya sido nombrada directora de la Lotería Nacional por el presidente López Obrador.



Se trata de una empresaria y conocedora del turismo rural quien ha tenido posiciones conciliadoras, lo que no es poca cosa militando dentro de la 4T.



Además, y dado que ahora el Presidente quiere ’rifar, pero no rifar’ los terrenos de Playa Espíritu, Sinaloa, nadie mejor que una ’turistera’ para sortearlos, ¿o no?…