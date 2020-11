Derecho fundamental la salud y seguridad

LA CENTRAL SINDICAL INTERNACIONAL VA POR UN NUEVO CONTRATO SOCIALPARA LA RECUPERACION Y LA RESILENCIA



CIUDAD DE MEXICO .- El Consejo General de la CSI, reunido los días 24 y 25 de noviembre, adoptó un programa enfocado y ambicioso para el próximo año, con la aprobación de tres campañas y Nuevos Frentes: Un nuevo contrato social para la recuperación y la resiliencia; Adaptar nuestros trabajos al clima y al empleo con una transición justa; y Democracias para las personas.



Dichas campañas están apuntaladas por cuatro Pilares de acción: Paz, democracia y derechos; Regulación del poder económico; Transformaciones mundiales – Transiciones justas; e Igualdad.



Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, comentó que ’Frente a la convergencia de cuatro tipos de crisis –la pandemia, desigualdad, exclusión en base a la raza o el género, y cambio climático– estas campañas Nuevos Frentes y los Pilares de acción constituyen el marco para la realización de un nuevo contrato social que se necesita urgentemente, con reconstrucción y resiliencia basadas en el empleo: puestos de trabajo ecológicos, derechos, salarios justos, protección social universal e inclusión. La labor del movimiento sindical internacional resulta vital para afrontar estos desafíos’.



El Consejo recibió informes sobre violaciones de los derechos sindicales y expresó su solidaridad con los sindicatos en diversos países, incluyendo la India, de donde se recibieron noticias sobre la huelga general convocada para el 26 de noviembre con la participación de todas las principales federaciones sindicales del país. Se adoptaron también mensajes de solidaridad en relación con Belarús, Colombia, Hong Kong y Turquía.



El Congreso felicitó a la CUT Chile por su importante triunfo respecto a la revocación de la constitución que databa de la era Pinochet, y a la AFL-CIO por los resultados de las elecciones presidenciales en EEUU.



Se reiteró el compromiso a asegurar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconozca la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental, pese a la oposición de los empleadores. El Consejo reconoció la imperiosa necesidad de una reforma multilateral, empezando por que la Organización Mundial de Comercio (OMC) remodele el comercio mundial garantizando los derechos humanos y sindicales y las normas medioambientales como elemento básico para una competición justa, además de asegurar su cumplimiento.



Los informes de los Comité de Mujeres y de Juventud se centraron en el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, así como el impacto desproporcionado que está teniendo la pandemia sobre las mujeres y la gente joven, así como las respuestas de Gobiernos y empleadores al respecto.



Los informes aportados por las Organizaciones regionales de la CSI se centraron en particular en las medidas de Gobiernos y empleadores en relación con la pandemia y los intentos en distintos países de utilizar la crisis sanitaria como excusa para erosionar los derechos de los trabajadores.



Se recibió asimismo información actualizada del Comité sobre el Capital de los Trabajadores y de un Grupo de trabajo ad-hoc sobre enmiendas a los Estatutos de la CSI.



El Consejo General aprobó además el calendario de preparativos para el 5º Congreso Mundial de la CSI, que tendrá lugar en julio de 2022 en Melbourne, Australia.



El premio Dorje Khatri 2020 sobre Justicia Climática, que reconoce contribuciones extraordinarias a la lucha por la sostenibilidad y la transición justa, fue concedido a IndustriALL Europa por su innovadora labor para conseguir que las políticas industriales europeas guarden conformidad con las demandas del Acuerdo de París en cuanto a reducción de emisiones en la minería, el sector del gas y la industria siderúrgica….



DIRIGENTES SINDICALES DE PRIMER NIVEL CON COVID



Dos dirigentes sindicales de primer nivel, como el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, así como el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, son reportados con COVID.



El dirigente minero subió esto a redes sociales:



Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de #COVID19.



Hoy me informaron que resulté POSITIVO.



Presento síntomas menores y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial….



EN EL PRI ESTAMOS UNIDOS, TRABAJANDO Y SUMANDO: ALEJANDRO MORENO



El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, confió en que, en alianza con el PRD, se ganará de manera contundente la gubernatura de Nuevo León, y afirmó que el tricolor sabe construir la unidad, porque ’estamos trabajando y sumando, con un partido abierto a nivel nacional’.



Acompañado por el ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; y los Presidentes Municipales de Monterrey, Adrián de la Garza; de Apodaca, César Garza, y de Guadalupe, Cristina Díaz, así como del Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) en Nuevo León, Heriberto Treviño, el dirigente nacional confirmó que la selección del candidato será a través de Convención de Delegados, y ratificó que en el PRI hay mujeres y hombres de trabajo y resultados.



Con la presencia de los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, en un mensaje a medios en la sede del CDE, Alejandro Moreno aseguró que ’el PRI tiene una gran diversidad para sus candidaturas. Cualquiera de ellos está preparado, y de aquí saldrá el próximo candidato a la gubernatura. Han puesto en alto el nombre de Nuevo León y han puesto en alto el nombre de México’.



En gira de trabajo por la entidad, el líder priista señaló que en las encuestas ’el PRI está muy bien posicionado’ y ’todas ponen a nuestra coalición arriba’, por lo que ’los priistas de a pie, los que sudamos la camiseta, estamos claros que vamos a ganar de manera contundente la elección del 2021’.



El Presidente del CEN se reunió, también, con los líderes de los comités directivos municipales, ante quienes destacó que ’se acabó el PRI de las oficinas; necesitamos un PRI en el territorio’, y les pidió estar cerca de la militancia, recorrer los municipios y caminar casa por casa, escuchando y gestionando.



Más tarde, tuvo encuentros por separado con alcaldes y delegados. Alejandro Moreno les aseguró que para el PRI, primero está el interés de Nuevo León, por lo que se va a presentar la mejor plataforma, con el mejor candidato. ’Cada día son más los sectores y ciudadanos que se suman a este proyecto’, expresó.



El dirigente tricolor indicó que la esencia del Revolucionario Institucional es sumar e incluir, porque hay oportunidad y espacio político para quien lo desee: ’Nosotros seguiremos en una competencia política de propuestas y de proyectos porque, de cara al futuro, tendremos que seguir construyendo acuerdos y consensos en otras partes de México’…..



