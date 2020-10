Derechohabientes y derecha-habientes

Derechohabiente es la persona que deriva sus derechos de otra. En México los derechohabientes son los afiliados a las instituciones del sistema de seguridad social. Derecha-habiente, es un adjetivo calificativo que hemos pergeñado para designar a la persona que deriva sus derechos de la derecha más obtusa por avorazada, ambos son muy respetables mientras estas últimas no se coludan con prácticas contrarias al respeto a la integridad física y moral de sus semejantes, así como a la democracia que nos hemos dado como un sistema, seguramente imperfecto, pero hasta el momento el mejor que ha inventado la humanidad en su trasiego histórico.







Lo anterior se deriva del cumplimiento del compromiso del actual gobierno de respetar la limpia y tradicional política exterior, que conocemos como la ’Doctrina Estrada’, por su autor el internacionalista Genaro Estrada; cuando fue Secretario del ramo fue publicada el 27 de septiembre de 1930.







Se trata de una declaración oficial que sostiene que para que un país sea soberano, ningún gobierno requiere del reconocimiento de otras naciones, además, ’de la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos’.







En la víspera subimos a las redes sociales institucionales, el video del discurso del maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de nuestra cancillería, que no tiene desperdicio, en el que acusó el uso faccioso de la Organización de Estados Americanos, OEA, en las elecciones presidenciales del año pasado en Bolivia, dispuesto por su secretario general, el ultraderechista uruguayo, Luis Leonardo Almagro Lemes.







En efecto, en la víspera, en el pleno de la Asamblea General del ente continental en Nueva York, el funcionario mexicano denunció que durante las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019 la Secretaría General de la organización ’utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió’.







Al mismo tiempo emplazó al mencionado secretario general de la OEA a que se someta a una autocrítica y reflexión ’para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria’ para encabezar el organismo.







’Este uso faccioso, -continuó-, generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en Bolivia y creó un entorno internacional de confrontación. La Secretaría General no está para calificar elecciones o gobiernos’, enfatizó.







Nos recuerda el diario La Jornada: ’El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, huyó de su país en 2019 luego de renunciar a la presidencia en medio de la convulsión que se produjo tras las elecciones generales en las que buscaba su cuarto mandato consecutivo y que fueron anuladas por denuncias de fraude’.







Un año después, este domingo, triunfa -nuevamente-, en las urnas MAS, Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, en la persona de su aliado, Luis Alberto Arce Catacora, en comicios calificados de democráticos, y agregó el subsecretario mexicano como ’un ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted secretario general y su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan’.







De que tamaño fue el triunfo de Arce Catacora, que tanto la presidenta impuesta Jeanine Áñez y su adlátere el exmandatario Jorge Quiroga, tuvieron que aceptar el triunfo del candidato de MAS.







El funcionario mexicano también afirmó que su país ’denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros Estados y de lastimar nuestras democracias’.







Y sentenció: ’Mientras usted siga al frente de la organización la sombra de lo sucedido en Bolivia estará siempre presente’… ’Ustedes han deslegitimizado a las misiones de observación electoral’.







Recuérdese también, que México, en otra página histórica, fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, -30 de enero de 1962-, cuando era presidente el bien recordado mexiquense, Adolfo López Mateos.







Aunque sea raquítica la pensión, siempre será mejor ser derechohabiente que derecha-habiente.







