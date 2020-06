*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible. Además, está demostrado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico.



Las mujeres y los derechos humanos



La histórica Declaración, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, reafirma que «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y que «toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, […] nacimiento o cualquier otra condición».



Las mujeres desarrollan un papel esencial en todos los niveles. Estos recogen numerosas metas que se centran en el reconocimiento de la igualdad sustantiva.



Para hablar de estos temas, se llevó a cabo el foro digital denominado «Derechos humanos, diversidad y paridad», transmitido por la página oficial del Colectivo 50+1, donde Claudia Ortega, Subsecretaria de Gobierno del Estado de Aguascalientes, fue la moderadora.



’Que gusto inaugurar estos trabajos en Aguascalientes, que segura será de mucho éxito, gracias Patricia Cárdenas y al capítulo Aguascalientes por este esfuerzo. Este foro se ha construido más allá de cualquier color o partidos políticos, hemos unido nuestras coincidencias y respetando nuestras diferencias y llevar nuestras banderas hacia el éxito’, indicó María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1.



50+1 es un colectivo de mujeres que tiene representación en todos los estados del país, liderado exitosamente por la ex senadora de la república y ex diputada María Elena Orantes López, quien ha conjuntado a un grupo de mujeres de diferentes partidos políticos, académicas, activistas y especialistas en temas de paridad y género, con la finalidad de impulsar el empoderamiento de las mujeres y visibilizar los derechos humanos de género, para alcanzar la igualdad sustantiva en todos los niveles de la vida pública de nuestro país.



Esta agrupación convocó a mujeres de todos los sectores y partidos para unir fuerza y lograr una verdad paridad en el gobierno.



María Elena Orantes López, presidenta del Colectivo 50+1, señaló que esta agrupación busca sumar esfuerzos entre mujeres, más allá de sus posturas políticas y colores, para formar parte de la toma de decisiones del país.



El nombre 50+1 se eligió porque las mexicanas son el 50 por ciento de la población y ’+1’ representa a un personaje de la vida pública, una entidad o una dependencia con la que hay que trabajar para avanzar en los derechos de las mujeres.



50+1 es un Colectivo de mujeres, plural e independiente que impulsa iniciativas en defensa del sector y favorece la participación de la mujer en la vida política y empresarial, con una visión de agentes de cambio para lograr sus derechos y alcanzar la igualdad sustantiva.



Prosiguió que uno de los temas más graves que han aumentado es el feminicidio, el cual es como una pandemia (no hay vacuna contra la violencia contra las mujeres). Este aislamiento estamos viviendo como en el confinamiento ha crecido, las agresiones hacia las mujeres por parte de su pareja. Las llamadas de auxilio al 911 han ido al alza.



Sin embargo, debe haber respeto a la diversidad, a la dignidad, a decisión por tu cuerpo, y que las instituciones respeten las decisiones de género.



Durante su intervención de Diana Cárdenas, Consejera Electoral en IEE Aguascalientes enfatizó que la paridad al final es la igualdad en 50 y 50 por ciento para mujeres y hombres, para que participen en coincidencia de entornos para los puestos de poder.



La paridad debe presentarse en todos los cargos públicos, es fruto del arduo trabajo realizado por las mujeres durante décadas; quienes con tesón y perseverancia nunca han dudado en ir siempre por más. La paz y la evolución que anhela México, solo será posible con la plena participación de las mujeres en los asuntos públicos.



En este encuentro virtual participaron:



-Claudia Ortega, Subsecretaria de Gobierno de Aguascalientes



-Diana Cárdenas, Consejera Electoral en IEE Aguascalientes



-María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1



-Hilda Téllez, defensora de DDHH



-Angélica de la Peña, ex Senadora de la República



-Martha Dávila, Doctora en Derechos Humanos



