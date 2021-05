Derriba tabúes árbitra transexual: dirige partido de futbol en Israel

+Anteriormente se llamaba Sagui Berman, un nombre masculino



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- Sapir Berman, 26 años de edad, hizo historia y se convirtió en la primera árbitra transexual en dirigir un partido del campeonato israelí de futbol, una vez consumado su cambio de identidad.



Sapir Berman, que anteriormente se llamaba Sagui Berman, un nombre masculino, anunció a finales de abril en conferencia de prensa que iba a cambiar de identidad sexual y de nombre.



La jueza Arbitra partidos del campeonato israelí desde 2011. Fue acogida en el Estadio Ofer de Haifa con una ovación de los espectadores, aunque también se escuchó algún abucheo.



’He llegado a la conclusión de que no puedo ocultarlo más. Ya no tengo miedo de las reacciones de las tribunas. Me he encontrado con sexistas, insultos y nunca les he dado importancia. Estoy fuerte frente a eso’, aseguró la colegiada, quien insiste que, en término de arbitraje, nada ha cambiado.



El pasado lunes, un hincha mostró un cartel con la foto de la colegiada y el mensaje:



"Sapir, estamos todos contigo".



El partido que enfrentaba al Hapoel Haifa y al Beitar Jerusalén, 9º y 10º clasificados de la liga hebrea, acabó con la victoria local por 3-1.



"No sé si soy una pionera o la primera en hacer esto; yo lo hago por mí", aseguró Berman en aquella conferencia de prensa del mes de abril, en la que explicó haber recibido amenazas, aunque también muchos apoyos a través de las redes sociales y de sus propios compañeros.



Para Ronit Tirosh, presidenta de la Unión de Árbitros Israelíes, Sapir ’es valiente e inicia un proceso histórico para el futbol israelí".



El Estado Hebreo está considerado como un avanzado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT y reconoce, por ejemplo, los matrimonios de homosexuales realizados en el extranjero.



La cantante transexual Dana International dio Israel la victoria en el festival de Eurovisión en 1998, provocando la cólera de los integristas religiosos.