Desacata Santiago Nieto orden judicial y ahora congela más cuentas de la UAEH

Pese a que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el descongelamiento de las 6 cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que tuvo retenidas durante más de un año, la institución no sólo desacató la orden sino que congeló más.



El pasado 15 de mayo se había ordenado un desbloqueo por parte del TSJ dado que la UIF no pudo acreditar de forma documental, la solicitud por parte de la DEA para pedir la cooperación internacional.



Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que el oficio girado existía en el expediente, aunque no se encuentra anexado en el expediente incidental.



Mientras tanto la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad sancionatoria a la que la UIF debe auxiliar para levantar/complementar la denuncia, señaló mediante su vocero "Que no mientan, el caso lo tiró por unanimidad un Tribunal Federal por las mentiras de la #UIF, chequen la sentencia".



De acuerdo con Adolfo Pontigo, rector de la UAEH, además de las cuentas de jubilados y de recursos propios a nombre de la institución y del patronato que suman 3 mil 500 millones de pesos, se agregaron otras donde se afecta la nómina y la operatividad de la institución.



No es la primera vez que la UIF congela cuentas que no tendrían que ver con la investigación que la UIF no ha podido sustanciar en más de un año de investigación, pues ya el año pasado, la institución de Hacienda, encabezada por el hijo de la murillista Irma Gutiérrez, retuvo por meses cuentas ajenas a la investigación.

Ante la acción, la UAEH solicitó la destitución de Santiago Nieto: