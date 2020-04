Desacata titular de INIFE Decreto contra el Coronavirus

Aun cuando ya se han dado tanto a nivel nacional como estatal las instrucciones de cómo se debe accionar para prevenir la propagación del Coronavirus, la titular de Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE), la Arquitecta Sandra Elizabeth Ibarra, ha impedido que el personal de confianza y de contrato de dicha institución participe en el rol de guardias tal como así lo expresó el mandatario estatal Antonio Echevarría García, ’para tener el menor número de personal laborando y con la restricción de entrada a dichas instituciones…’.



Lo anterior fue informado por el mismo personal y sus familiares, preocupados porque la mayoría de las y los empleados de confianza y contrato, tienen hijos y es un riesgo para todos, que salgan a trabajar y arriesgarse a ser contagiados, siendo finalmente, el objetivo de no arriesgar a las personas a que puedan enfermarse y a su vez propagar el virus Covid-19.

El pronóstico de coronavirus para México es de 150 mil casos y para Nayarit de mil 500 casos, de los cuales el 5 por ciento, es decir, 75 casos, será de máxima infección. ’No queremos llegar ni a los cien, tenemos que prepararnos, acatar instrucciones de gobierno federal y estatal, y todo esto se traduce en responsabilidad’, mencionó Echevarría García.



No obstante, lo anterior, la Arquitecta no quiere que dejen de laborar hasta los empleados de base, que, se supone el sindicato al que pertenecen apoya a sus agremiados, como en este caso, que no se está respetando, por parte de los jefes, una disposición y decreto emitido por el gobernador nayarita.



Esta mala acción de la titular de INIFE, se traduce en irresponsabilidad, poniendo en riesgo la salud no solo de sus empleados sino de los hijos de estos, pues, por el cierre de escuelas y guarderías, se los tienen que llevar a las oficinas.