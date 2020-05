Desactivan reuniones sociales en establecimientos cerrados y espacios públicos de Acapulco

El Gobierno de Acapulco mantiene activos los operativos de seguridad y prevención en el municipio, para que propietarios de establecimientos no esenciales y ciudadanos acaten las disposiciones establecidas de la jornada nacional de sana distancia y con ello evitar más contagios de COVID-19.



Durante los recorridos realizados la tarde y noche del jueves, acciones que se prolongaron hasta la madrugada del viernes, dependencias municipales persuadieron a propietarios de establecimientos no esenciales y a ciudadanos que socializaban en su interior, así también en el espacio público, para activar los protocolos establecidos por las autoridades de salud federal, estatal y municipal.



En total 149 personas fueron invitadas a resguardarse en sus casas para no poner en riesgo su salud ni la de sus familias, ante el crecimiento exponencial de contagios que se presentan actualmente en Acapulco, donde hasta hoy se contabilizan 18 decesos y la cifra de personas contagiadas asciende a 300.



En el operativo participaron la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, las direcciones de Reglamentos y Espectáculos y Vía Pública, con apoyo de elementos de la Marina-Armada de México, Guardia Nacional y la Policía Preventiva estatal y municipal.



Los recorridos se efectuaron en la franja de playa Papagayo, restaurantes ubicados en la avenida Cuauhtémoc, así también en bares y misceláneas de colonias de la periferia, cuyos propietarios fueron advertidos que en caso de reincidir en la venta de bebidas embriagantes después de las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana, serán clausurados y se les impondrá multa conforme establece el Bando de Policía y Gobierno.