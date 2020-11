Desairan burócratas de Hidalgo "Buen fin"

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo, Víctor Licona Cervantes, rechazó la propuesta antes anunciada por el gobierno de la entidad, a través de la Oficialía Mayor, en el que adelantarían 30% del aguinaldo a burócratas para que pudieran participar en el Buen Fin.



Licona Cervantes consideró adecuado no aceptar el adelanto porque a final de año los 1,750 trabajadores sindicalizados podrían llegar sin suficientes recursos.



De modo que aplicarán el pago de aguinaldo el 50% en la primera quincena de diciembre y el resto al final del mismo mes.



«Por acuerdo de la organización sindical y para mantener un ahorro entre los trabajadores, hemos decidido no participar en el programa denominado Buen fin por lo que pedimos al Gobierno de Hidalgo que no sea adelantado el aguinaldo en el mes de noviembre».



El Gobierno de Hidalgo había propuesto adelantar el 30% de la prestación de fin de año. «Pero no sería bueno llegar a fin de año sólo con el 70% de ese recurso», manifestó el dirigente sindical. El personal de confianza está integrado por aproximadamente 8 mil trabajadores, comentó Licona Cervantes.



Licona Cervantes mencionó, que la decisión ya fue comunicada a las autoridades estatales de modo que, en su caso, recibirían el adelanto únicamente el personal de confianza no así los sindicalizados.



También pretenden que los burócratas no participen en aglomeraciones en centros comerciales durante la vigencia del programa El Buen fin, debido a la contingencia sanitaria. Con información de José Luis Rico | Quadratín Hidalgo