Desalojan oficinas de El Faro de la Costa Chica en Marquelia

Marquelia, Gro. 09 diciembre, 2020.-Noemí Figueroa, originaria de San Luis Acatlán y propietaria de la casa donde se ubican las oficinas de El Faro de la Costa Chica en Marquelia, se determinó a desalojar y comenzó a sacar todo el material y equipos de este medio, alegando que ha ganado un juico agrario, dado que la propiedad es ejidal, juicio que promovió desde hace 3 años, sin reconocer un documento de compra-venta que firmó con el director del periódico hace 10 años.

Además, le acompaña la actuaria del Tribunal Agrario, a quien se le mostró una promoción realizada por el director ante esa instancia, y con lo cual se demuestra que el juicio no está cerrado aún, pero la funcionaria de entrada no lo quiso reconocer. Además, apagó su teléfono para no recibir llamadas de sus jefes.

Eso dio tiempo para que los propietarios abrieran el portón y comenzaran a sacar las pertenencias de El Faro de la Costa Chica e incluso van a mover la máquina, pese a que se trata de un material delicado, sin dar oportunidad para que la empresa haga esa maniobra, ya que se necesitan técnicos especializados para hacerlo.

Huelga decir también que todo comenzó cuando la propietaria, Noemí Figueroa, se negó a reconocer el documento de compra-venta que firmó, y tampoco hizo los trámites ante el ejido para el traspaso de la propiedad, con lo cual no se pudo concretar la transacción, y pese a que había ya una inversión en esa propiedad que devengar mediante rentas.

Noemí Figueroa promovió un juicio mercantil, que perdió en primera y segunda instancia.

A partir de ese momento, la empresa dejó de pagar las rentas de la propiedad, debido a que había una inversión ya hecha en la finca, que Noemí Figueroa no quiso reconocer ni pagar, y sólo dijo "déjenme la casa como estaba". Estos arreglos se hicieron con su consentimiento, pues había la necesidad de instalar la rotativa, para lo cual se usó el patio de la vivienda, y porque además ya estaba en proceso la negociación.

Por recomendación de nuestros abogados, las rentas se suspendieron, a fin de que se pudiera recuperar lo invertido, pues si ella ganaba el juicio, no pagaría nada de lo invertido.

Es mentira, por lo tanto, que se trate de una propiedad robada, como lo está anunciando el medio digital El Alternativo, que dirige Antonio Julián Chepe, ex prensista de El Faro de la Costa Chica y quien es testigo de las negociaciones iniciales para la compra-venta.

Julián Chepe salió de El Faro de la Costa Chica, por sus nexos con la delincuencia organizada, pues incluso amenazó a algunos trabajadores con "levantarlos", apoyado por uno de sus amigos que está en la cárcel. Molesto, huyó a Iguala y posteriormente regresó a Marquelia, con recursos de la delincuencia para poner su periódico El Alternativo, razón por la cual los directivos y empleados de este medio sufrieron de persecución durante por lo menos 2 años, hasta la muerte de La Reina, jefa de plaza en Marquelia, y quien decía ser la propietaria de El Alternativo. De hecho, su marido, conocido como Isidoro alias El Isis, exigió que El Faro debía cerrar y los dueños irnos de Costa Chica, pues le estábamos estorbando en su negocio. Esto fue a inicios del año 2016, hasta que lo acribillaron en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Posteriormente vino la persecución de La Reina, hasta que la asesinaron en Marquelia, dos o tres meses después, tiempo en el que la mujer ya le había puesto precio a la cabeza de Fernando Santamaría, director de El Faro de la Costa Chica.

Volviendo al tema, Noemí Figueroa recurrió al tribunal agrario en 2017, argumentando que tenía la posesión del inmueble, cosa que es mentira, pues la posesión la tiene El Faro de la Costa Chica, como se demuestra con el propio desalojo.

Con artilugios legales, y apoyada por dirigentes del ejido, alteraron documentos de asambleas para demostrar la posesión, que durante todo este tiempo nunca tuvieron.

Recordar también que Noemí Figueroa, apoyada por Guerson Rodríguez, un conocido hotelero de Marquelia y funcionario municipal, y en aquellos años dirigente de la UPOEG, promovió en 2014 una marcha de repudio al Faro de la Costa Chica, bajo la mentira de que le robaron su propiedad, y su intención era que la gente de este municipio se uniera en contra del medio, cosa que no lograron.

En ese año también se citó al director de este medio a una asamblea ejidal, para que respondiera por el robo de la propiedad a Noemí Figueroa. El director demostró que no se trataba de un robo, sin del incumplimiento de un contrato de compra-venta, y que estaba en proceso un juicio mercantil. Por lo tanto, los ejidatarios no avalaron la maniobra. Sin embargo, esa misma acta se usó años después para decir que los ejidatarios la reconocían como posesionaria de la vivienda.

Por todo esto, se le responsabiliza a Noemí Figueroa, a la actuaria, y a los magistrados del Tribunal Agrario, de los desperfectos que pueda sufrir la rotativa de El Faro de la Costa Chica, y de los efectos legales a que haya lugar, toda vez -repetimos- el juicio no está concluido, como se muestra en el documento que se exhibe.