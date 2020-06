Desalojan playas de Acapulco tras alerta de variación de oleaje

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 23 de junio de 2020.- ’Por favor no es un simulacro, atiendan las indicaciones es por su seguridad’, fue como el coordinador de Protección Civil y Bomberos del puerto, Cuauhtémoc Gayosso Pérez, pidió a personas que nadaban en el mar que se retiraran de las playas de la zona Tradicional.

En entrevista con Quadratín Guerrero, el funcionario informó que comenzó una operación de desalojo de playas después de recibir una notificación del Centro de Alertamiento de Tsunamis por parte de la Secretaría de Marina, que indicaba que tras el sismo de 7.5 con epicentro en Oaxaca, habría una variación en el oleaje de aproximadamente 50 centímetros.

Detalló que el recorrido se llevó a cabo en las playas Caleta, Caletilla, Manzanillo y Tlacopanocha, así como en el Malecón, donde se pidió a las personas que ’irresponsablemente’ se encontraban dentro del mar que se retiraran, como medida preventiva, ya que además del aumento del oleaje, podrían ser jalados por la corriente. No precisó a cuánta gente se desalojó.

En el caso del Malecón, donde personas acuden a pescar y al comedor comunitario, Gayosso Pérez agregó que se les recomendó no acercarse al mar y que estuvieran atentas a las indicaciones de las autoridades.

Por otra parte indicó que también recorren las unidades habitacionales de Acapulco para revisar alguna afectación, pero hasta el momento no se ha reportado ninguna.

Fuente: quadratin