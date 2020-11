Desalojo en contra de los pobres

(Carta a Don Héctor)



• Necesaria la intervenga la CDHEG

• La Herradura, un caso de muchos





PARA QUE EL PROPIO SECRETARIO DE SEGURIDAD Pública del gobierno del estado haya supervisado el desalojo de al menos 20 familias del predio La Herradura, al norte de la ciudad capital, utilizando maquinaria pesada para destruir sus viviendas, saqueando y llevándose sus pertenencias, con el apoyo de unos 200 policías ministeriales, policías estatales y de la Guardia Nacional, tienen que existir poderosos lazos de poder con la Fiscalía General del Estado, y por supuesto, con la que dependencia que encabeza David Portillo Menchaca.



Por supuesto, hay procedimientos que marca la ley, lo cual debe cumplirse. Sin embargo, los desalojados permanecen en la indefensión, pues desconocen, y desconocían en el momento de los hechos, el por qué destruían sus viviendas, y por qué, también se llevaban sus pertenencias.



’Llegaron con maquinaria y destruyeron nuestras casas, y en camionetas del Ayuntamiento municipal de Chilpancingo se llevaron nuestras cosas; nuestra ropa, zapatos, cazuelas, y tinacos, todo, y nadie nos decía por qué cuando preguntábamos. Allí estaba la policía; eran como 200’, dicen los afectados.



Por fotografías tomadas al momento del desalojo, ahora lo saben, participó en el mismo el secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo. ’Allí estaba él, viendo cómo destruían nuestras casas y se llevaban nuestras cosas’.



Y eso es lo que reclaman los afectados. La devolución de sus pertenencias pues no saben dónde están dado que no les in forman de ello. El pleito legal por el predio, que suponen existe, ya es otro asunto.



Argumentan: ’nosotros compramos nuestro lote a quienes tienen papeles de posesión del predio. Quienes nos vendieron, demostraron legalmente ser los dueños. La Herradura pertenece a los Bienes Comunales de Zumpango; allí están los pagos. Ahora apareció otro dueño, Esther Carreto Reyes, con mucho poder, que lo reclama como suyo con el nombre de Azizintla, pero perteneciente a Chilpancingo’.



Es decir, el pleito entre los que se dicen dueños del predio es otra cosa. Exigen sus cosas, pero no saben dónde ni con quién están’.



Lo que sí les queda claro es que quien los desalojó tiene mucho poder y dinero. ’Vino a hacerlo el propio secretario’, denuncian. En todo caso, agregan, al menos les debieron haber informado del desalojo, pero sólo llegaron con maquinaria y les derrumbaron sus viviendas y se llevaron sus pertenencias.



Sin duda es entendible su queja y denuncia. Compraron de buena fe un lote; construyeron su casita, y un día llegan policías con maquinaria pesada y las destruyen, llevándose además sus pertenencias. ’Fue un atropello’, denuncian.



Hay que decirlo. Es indiscutible que urge la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Sin duda lo hará. Conozco a su presidente, Ramón Navarrete Magdaleno. Es un hombre recto, comprometido con los que menos tienen, con los que son atropellados en sus derechos humanos, en su integridad y en sus pertenencias por parte de los excesos del poder, de policías y diversas autoridades. Ha dado muestras de ello.



Puntualizo: No se vale, en ninguna parte, atentar contra los más pobres, contra los ’damnificados de la pobreza’. No se vale atentar con lo poco que tienen para quedar bien con los poderosos. Si hay un litigio por la posesión del predio en cuestión, eso es otro asunto. ¿Por qué tienen seguir pagando los pobres?



Sí. Los desalojados como muchos otros son damnificados de un modelo de gobierno, y político, que prometió que primero serían los pobres. Jejejejé. Sí, son los pobres los desalojados como ocurrió en este caso.



Hay que decirlo. El derecho a la vivienda es un derecho universal. Sin embargo, el anterior modelo de gobierno los excluyó, y el actual, el del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también.



Cierto. Ya lo dijimos, debe cumplirse la ley, pero la justicia, diría el Presidente de la República, está por sobre ésta.



Y el desalojo, es solo un caso de entre muchos.



Ah, y el ’Gobierno de la gente’, el de Toño Gaspar, cooperando.



