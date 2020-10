Desaparece adolescente al estar trabajando en un crucero de Tultepec

Desde el pasado martes 22 de septiembre Esmeralda Citlalli Mendoza Ordáz, desapareció cuando se encontraba trabajando como cada noche, acompañando a su Papá Ivan , quién realiza espectáculo como tragafuego, en un crucero del municipio de Tultepec, Estado de México.



Esa noche, su Papá Iván con su antorcha encendida, realizó su acto de apagar el fuego, Esmeralda, quién tiene 16 años y estudia la secundaria, era quien se encargaba de caminar entre las filas de autos para solicitar un apoyo económico.



Según su padre, fue alrededor de las 10 de la noche, cuando de repente volteó la vista para buscarla y ya no la volvió a ver.



Inmediatamente empezó a preguntar entre los vecinos y compañeros que trabajan vendiendo chicles, en el crucero ubicado en las avenidas Tultepec y Circuito Exterior Mexiquense, pero nadie vio nada.



Bastaron tres minutos que es lo que tarda el cambio de luz del semáforo, para que Esmeralda Citlali desapareciera.



Su Papá entonces se subió a su bicicleta y empezó a recorrer las avenidas, solicitó apoyo a una patrulla de policía, quiénes dan aviso al C4, de dónde les envían imágenes, en las que se aprecia qué minutos antes, al ir a comprar diesel, Esmeralda platicaba con alguien de un carro negro.



Esmeralda regresó con su papá para seguir trabajando, él realizó un primer acto con normalidad, en la segunda ocasión Esmeralda camino como de costumbre y repentinamente no se le volvió a ver.



El señor Ivan se traslado al Ministerio Público en Coacalco en primera instancia, de ahí lo enviaron a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en San Agustín, municipio de Ecatepec dónde inicio la investigación.



Al día siguiente pidió le mostrarán los videos de las cámaras del C4 y solicitarán los videos de las cámaras de los establecimientos aledaños al crucero, sin embargo, le dijeron que esos videos no existían o que no se veía nada, cuándo un día antes, él y los policías, primeros respondientes, habían visto a Esmeralda hablar con gente del carro negro.



A más de 15 días, Esmeralda Citlalli continua desaparecida, sin que nadie sepa su paradero, por lo que sus padres piden a la ciudadanía y a las autoridades, su ayuda para poder localizarla.