Desaparecen 200 millones del Fondo de Pensiones de la UAN

Por Edmundo Virgen



Toda una serie de atropellos, injusticias y agravios, en contra de los derechos laborales de cerca de doscientos trabajadores universitarios jubilados y pensionados de la UAN, empiezan a conocerse luego de la detención del líder del SETUAN Luis Manuel Hernández Escobedo, lo que ha permitido que ahora un numeroso grupo de trabajadores alcen la voz para exigir a las autoridades universitarias se les reintegren sus derechos laborales pisoteados durante años por el líder sindical detenido.



Los quejosos, todos ellos jubilados y pensionados de la UAN, quienes también fueron fundadores del SETUAN; Esteban Martinez Zúñiga, Jorge Valentín López Moreno y Rosendo Estrada Palomera, declararon a reporteros que el contrato colectivo de trabajo no fue respetado por las autoridades universitarias, el cual especifica que los trabajadores al momento de su jubilación recibirán la pensión de la UAN integra y la del Seguro Social, sin descuentos de ninguna índole.

Pero sucede que este contrato colectivo no se respeta, ya que al momento de su jubilación la UAN no les da pensión, y solo reciben la pensión que les otorga el Seguro Social, pero no conformes con esto todavía el sindicato les descuenta para el fondo de ahorro y otras deducciones, lo cual es ilegal, ya que el contrato colectivo especifica que no debe haber descuentos para los jubilados y pensionados, por este motivo es que hay trabajadores que apenas alcanzan a cobran en su recibo de nómina la suma de $600.00 por quincena, todo ello con el consentimiento del líder sindical.



Aunque, precisaron, que este problema se agravo luego que en el 2003 desaparecieron recursos estimados en 200 millones de pesos correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, del cual a la fecha no se sabe donde quedo todo ese dinero, pero aún así, con todo y este desfalco, hay trabajadores muy cercanos al dirigente que al momento de jubilarse lo hacen con dos plazas y cobran quincenas por el orden de los 20 a los 25 mil pesos.



Para finalizar expresaron, que ante estas injusticias, acudieron a interponer demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero de esto ya han pasado varios años y es hora que no les resuelven nada, por lo cual todos los afectados formaron una comisión y entregaron un oficio en una de sus giras por Nayarit al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al igual que al senador con licencia y precandidato al gobierno del estado doctor Miguel Angel Navarro Quintero y al gobernador del estado Antonio Echevarría García, esto con la finalidad de que intervengan y de una vez por todas se pueda dar solución favorable a este problema que afecta a infinidad de familias de trabajadores que dieron lo mejor de su vida por la UAN, externaron.