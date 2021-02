Desaparecen a Osorio Chong del mapa político de Hidalgo

Atrás quedaron los años en los que no había un puesto en Hidalgo que no llevara la propuesta, la negociación o el simple visto bueno de Miguel Ángel Osorio Chong; desde un Secretario hasta un Jefe de Oficina en dependencias federales, estatales y municipios gobernados por el PRI. Hoy, su figura ha sido mermada y hasta ninguneada, pues ya ni siquiera es capaz de imponer un mero diputado como ’cuota’ de grupo.



Sólo han pasado tres años, pero pareciera mucho más lejano cuando el exsecretario de Gobernación incluso aspiraba a ser el hombre más fuerte del PRI como su candidato a la presidencia de la República, y, aunque sus probabilidades siempre fueron pocas, era posible que incluso fuera presidente de la nación.



Porque ante la caliente contundencia de los hechos, la fría conclusión del análisis.



En la elección de contendientes a una diputación federal por principio de mayoría en Hidalgo, fueron las piezas del gobernador Omar Fayad las que se impusieron; en los espacios plurinominales, fue la Secretaria General del PRI Carolina Viggiano quien se comió el pastel completo.



Si bien aún falta por decidir a los perfiles que competirán como diputados locales, ninguno de los allegados Osorio Chong se perfila como candidato con miras a quedarse con la postulación y menos como uno ’de unidad’.



Y es que la labor del Grupo Hidalgo en la escena nacional durante el peñismo trajo más desgracias que alegrías, al grado de ser responsabilizados de la catástrofe que hoy tiene a su partido contra las cuerdas.



En el propio Senado, formalmente se dice que coordina al PRI; detrás del membrete, apenas representa a su persona y a la senadora de primera minoría Nuvia Mayorga.



Se ha visto incluso en la necesidad de promover a su hijo por un partido distinto al tricolor ante la falta de espacios y consensos por parte de los actores que hoy se disputan la sucesión gubernamental que quedaría resuelta este mismo año.



Y en el resto del país, su aprobación como político no es mejor.



Salvo por Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Manuel Velasco y Manuel Bartlett, es el político nacional en funciones del que peor opinión guardan los mexicanos; incluso, durante los últimos dos años, en 10 de cada 12 estudios mensuales elaborados por la encuestadora México Elige, fue quien se quedó con la corona del más repudiado del país.



El perfil bajo que mantiene no es tanto una precaución ante las pesquisas que sobre su gestión le persiguen como la condición que involuntariamente padece.



Osorio Chong sigue allí aunque nadie lo vea; trama, decide y manda aunque nadie le obedezca. Es un político con nombre y cartel al que ahora le falta lo que alguna vez le causó empacho: poder.