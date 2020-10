Desaparecer el Fortaseg es ir en contra de los ciudadanos: EVV

HUIXQUILUCAN, Méx.- 7 octubre 2020. "La seguridad pública es un trabajo de los 3 niveles de gobierno pero se tiene que invertir en las policías municipales, porque la Guardia Nacional no puede sola con la incidencia delictiva que se registra en el país", sostuvo el presidente de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien reiteró el llamado a los diputados en el Congreso de la Unión para que se regresen los 4 mil millones de pesos al programa del Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).



Reiteró, que no se puede quitar del paquete fiscal 2021 ese recurso para la seguridad, que no va en contra de los gobiernos, sino de los ciudadanos porque sin este, no habrá dinero para comprar patrullas, armamento y para el sueldo de los policías.



Durante el foro, Seguridad para la Reactivación Económica organizado por la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, Vargas del Villar manifestó: " Hoy desde este foro llamo a los Diputados atiendan este tema de vital importancia y no desaparezcan el FORTASEG por el bien de la ciudadanía del país".



El Alcalde de Huixquilucan dijo que igual que el año pasado, insistirán para que no desaparezca el FORTASEG, se volverá a dar la lucha. "Con mucho respeto llamo al gobierno federal para que se integre al paquete fiscal 2021 los 4 mil millones de pesos para la seguridad pública municipal".



En el evento con empresarios del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, recibió un reconocimiento a su trabajo y por mantenerse como el Presidente Municipal mejor evaluado en la entidad.



En tanto, Vargas del Villar, reiteró a los empresarios que Huixquilucan está abierto a la inversión, ya que en el municipio se puede abrir en línea un negocio en solo 48 horas, además de ofrecer todos los servicios y garantías para tranquilidad de los inversionistas y de los usuarios.