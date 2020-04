Desaparición de Carlos Ortega Cruz,hijo del vocero de los Padres y Madres de los 43

12 de marzo del 2020.-Desde el pasado sábado 7 de marzo del 2020, se desconoce el paradero de Carlos Ortega Cruz de 17 años, hijo de Melitón Ortega Carlos, vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero. Melitón Ortega es tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.



El sábado 7 de marzo a las 8:00 horas, Carlos salió de su domicilio particular a trabajar en una herrería ubicada al sur de la ciudad de Chilpancingo. A su salida del trabajo, a las 18:00 horas, su jefe lo trasladó en su vehículo a la bodega Aurrera sur ubicada en la avenida Ruffo Figueroa 2, en la colonia Burócratas, de esta ciudad.



Posteriormente, a las 19:30 horas, Carlos llamó a su novia, indicándole que se encontraba sobre el Libramiento a Tixtla, cerca de la secundaria técnica ’Lázaro Cárdenas’ No. 30, en la colonia Alianza Popular. Cabe mencionar que Carlos no contaba con celular en ese momento, por lo que la llamada salió de un teléfono que no es de él. A partir de esa fecha y al no tener información de Carlos, la familia realizó acciones de búsqueda en los centros hospitalarios, de detención y con familiares y amigos, sin obtener información alguna de su paradero.



Fue el miércoles 11 de marzo de 2020, que la familia de Carlos interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas desaparecidas de Guerrero, activándose la alerta Amber, por ser menor de edad.



Ante estos hechos exigimos a las autoridades federales y estatales, que realicen de manera inmediata todas las acciones de búsqueda e investigación para la pronta localización con vida de Carlos. Asimismo, solicitamos a las organizaciones de derechos humanos y personas solidarias, que envíen comunicaciones a las autoridades correspondientes.