Desaparición de PES y PRD en el Senado no favorece a Morena ni a López Obrador

Miguel Ángel Mancera y Sasil de León, coordinadores respectivos de los mini grupos del PRD y PES en el Senado sabían desde meses antes que la guillotina administrativa para la desaparición de sus fracciones estaba en marcha.



No fue una decisión política, aclara la tabasqueña morenista Mónica Fernández, presidenta del Senado y ejecutora de la desaparición de esas bancadas.



La senadora recuerda que desde el período de sesiones anterior se les comunicó que estaban incurriendo en una ilegalidad al no contar ninguna de las dos fracciones con los 5 senadores requeridos para ser considerados fracciones legales.



El PRD comandado por el ex jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, inició la legislatura justo con 5 legisladores, pero rápido se le desangró el grupo cuando el 27 de septiembre de 2018, el primer mes de esta legislatura, el pluri mexiquense Rogelio Zamora, quien llegó al Senado como suplente de Juan Zepeda, ex candidato a la gubernatura del Estado de México, se fue al Verde.



El caso del PRD en el Senado se agravó porque el 31 de mayo de 2019 a Mancera se le fue también al Verde la senadora potosina Leonor Noyola. Desde entonces Mancera se quedó con una fracción parlamentaria de apenas 3 legisladores uno de los cuales era él mismo.



Desde esa posición, y por consideración del resto de los coordinadores parlamentarios, especialmente de Ricardo Monreal con quien tuvo trato cuando el zacatecano fue delegado de la Cuauhtémoc y Mancera era jefe de Gobierno, el coordinador del mini-mini-grupo del PRD fue aceptado dentro de la Juta de Coordinación Política, el órgano que define rumbo e iniciativas a tramitar en la cámara alta.



Fue sin duda una consideración a un político al que el resto de los coordinadores consideraban a un ’par’ en desgracia.



Vale decir que Mancera tuvo cercanía y afinidades desde la Jefatura de Gobierno a lo largo del sexenio anterior con Miguel Ángel Osorio Chong, como secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, y sin duda con Dante Delgado, fundador y líder vitalicio de Movimiento Ciudadano.



En estos casi dos años de la 64 Legislatura, el grupo de coordinadores de la Jucopo del Senado encabezada por Monreal, le reconoció a Mancera su calidad de jurista.



El ex jefe de Gobierno navegó estos casi dos años en ese espacio a pesar de contar con la animadversión de Andrés Manuel López Obrador, quien en algún momento, entre 2015 y 2018, lo llegó a considerar un posible contendiente en la presidencial de 2018.



Mancera desde la jefatura de Gobierno le cerró el uso del Zócalo a AMLO.



Pidieron tiempo



Ayer, al explicar los porqués de la desaparición de los grupos del PRD y del PES, la tabasqueña Mónica Fernández comentó que desde el período anterior, cuando se les informó que serían excluidos, Mancera y Sasil de León solicitaron que les dieran espacio para poder reconformar su grupo.



’Sin embargo, terminó el periodo ordinario, y no recompusieron las bancadas’, por lo que ella como presidenta del Senado tuvo que actuar para no continuar en falta.



Así, la disolución de ambos grupos parlamentarios es un acto legal, basado en el artículo 28, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, que establece que cuando dejan de contar con un mínimo de 5 senadores, se consideran disueltos para todos los efectos legales y reglamentarios, explicó.



Y a quienes afirman que esa disolución es ilegal porque no fue aprobada por la mayoría del Pleno del Senado, la presidenta explica:



’… no se tuvo que convocar a un periodo extraordinario, ya que no es una decisión del Pleno sino sólo una resolución administrativa que se tiene que acatar’.



Fernández reveló que apenas el miércoles pasado por la noche, se enteró de un acuerdo realizado el 5 de septiembre de 2019, tomado en el seno de la Junta de Coordinación Política presidida por Ricardo Monreal, que nunca se subió al Pleno del Senado, por lo que no quedó registrado en el Diario de los Debates como lo establece la norma para que tenga validez legal.



El hecho está consignado en una entrevista periodística concedida el 5 de junio de 2019 por el Ricardo Monreal, quien reveló que los coordinadores acordaron respetar el ’momento fundacional’ de la bancada del PRD, es decir continuar considerando que contaba con 5 senadores, para que siguiera contando tanto con sus derechos, como con sus prerrogativas como bancada.



’No se vería bien ensañarse con el PRD y que se disolviera o se eliminara cuando creo que es el momento el más difícil en su historia desde su creación como partido y como grupo político. No vamos a actuar en contra de este partido y de su grupo parlamentario en el Senado. Hemos decidido respetarlo y respetar su fracción, con sus prerrogativas y sus derechos que como fracción tienen’, dijo entonces el zacatecano.



Desde entonces, Mancera quedó a la búsqueda de otros senadores para afiliarlos a su bancada y cumplir así con la norma de tener al menos 5 senadores.



’En el seno de la junta yo he platicado de manera individual, bilateral, con cada uno de los coordinadores y hay esa intención. Bastaría con que la mayoría no estuviera de acuerdo, bastaría con que Morena dijera disuélvase en razón de que no tiene cinco y eso sería suficiente para que se le eliminara como grupo parlamentario’, comentó entonces Monreal.



Y agregó:



’Pero no queremos hacerlo, creo que es un momento clave para la vida de la república en la que requerimos de unidad, de cohesión, no de persecución, no de confrontación, con ningún grupo parlamentario’, aseveró.



Así las cosas, la senadora Fernández decidió actuar conforme a los siguientes puntos:



En virtud de que se actualiza el supuesto normativo en el sentido de que cada grupo parlamentario señalado deja de tener el número mínimo de integrantes, es procedente jurídicamente la disolución de cada uno de ellos.

La Comisión Permanente puede dar cuenta de la comunicación que suscriba la Presidenta de la Cámara de Senadores, en la que describa los movimientos en la integración de Grupos Parlamentarios, por ser el órgano que funciona durante los recesos del Congreso de la Unión.

A partir de que se dé cuenta de dicha comunicación, la Comisión Permanente tendrá que remitirla a la Cámara de Senadores.

La comunicación que suscriba la Presidenta de la Cámara de Senadores para los efectos señalados deriva de una responsabilidad personal derivada de dicho cargo, que no incide en al ámbito de la Mesa Directiva de la Cámara y resulta obligada por las repercusiones administrativas que conlleva el funcionamiento de Grupos Parlamentarios.

La decisión no altera los equilibrios internos ni aporta beneficio alguno para Morena o para AMLO.



Morena liderada por Ricardo Monreal tiene 59 senadores; el PT de Alejandro González Yáñez cuenta con 6; el inexistente PES con Sasil de León a la cabeza tiene ahora 4 -que seguro pasarán a Morena- y el Verde de Manuel Velasco, 7 lo que da una suma de 76 que rebasan por 12 el número de la mitad de los 128 senadores. Es decir, Morena y aliados tienen mayoría legal, pero no mayoría ’calificada’ que es de dos terceras partes y que es requerida para realizar reformas a la Constitución.



El llamado Bloque Opositor o de Contención integrado por el PAN, con Mauricio Kuri a la cabeza, cuenta ahora con 25, con la llegada de Lilly Téllez; el PRI, de Miguel Ángel Osorio Chong, cuenta con 15; el desaparecido PRD, con Miguel Ángel Mancera, 3; MC, de Dante Delgado, 7, para sumar 50 senadores, suficientes para parar cualquier reforma constitucional.



Por cierto



El senador ex perredista mexiquense, ahora del Verde, Rogelio Israel Zamora Guzmán, que fue uno de los que provocó la desaparición de la fracción del Sol Azteca, fue aquel que el 15 de mayo del 2019 pidió el Palacio de Bellas Artes para que Naasón Merarí Joaquín García, líder de la poderosa iglesia Luz del Mundo, quien hoy es procesado por pederasta en EU, celebrara ahí su cumpleaños. Hay que recordar también que a ese festejo y de smoking llegó Martí Batres para quedarse sonriente al lado de Naasón durante todo el evento.



