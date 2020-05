Desaparición del Fonden dejaría desprotegidas a entidades ante siniestros: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores participó en una reunión virtual con su homólogo de Baja California Sur y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis y el diputado federal y líder de la fracción de Morena, Mario Delgado Carrillo, a quien expuso que se debe reconsiderar la propuesta de desaparecer fideicomisos como el del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).



En este encuentro virtual, en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago, el Ejecutivo guerrerense recordó que el Fonden se creó como una necesidad de las entidades afectadas por fenómenos naturales como sismos, terremotos y huracanes para acceder a recursos extraordinarios que les permita restablecer sus condiciones de normalidad.



Indicó que la posición es que este Fondo no desaparezca, sin embargo no descartó que las y los diputados federales puedan hacer las modificaciones que consideren para hacerlo más efectivo.



En este sentido, Astudillo Flores mencionó que "estamos en la idea de que se mantenga, las reglas ustedes las pueden modificar, pero es un fondo que se va a necesitar".



Consideró importante que esta iniciativa para desaparecer 44 fideicomisos se mantenga sin dictaminar hasta que se realice un foro en el que los sectores involucrados expongan sus puntos de vista de manera seria y responsable.



En su intervención, el diputado federal, Mario Delgado Carrillo, explicó que no van a dictaminar la iniciativa que extingue fideicomisos hasta evaluar con los diferentes sectores si la mejor manera de administrar los recursos es mediante el fideicomiso, entre ellos el del Fonden.



A su vez, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davis, coincidió con el gobernador Héctor Astudillo en el sentido de que no debe desaparecer el Fonden, ya que es de gran ayuda para las entidades que se ven afectadas por fenómenos naturales.



Dijo que de haber cambios, uno de ellos debe ser que haya reglas de operación claras y que se garantice el recurso del fondo.