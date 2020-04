Desaprueba el 84% de los pachuqueños a Yolanda Tellería

En el peor momento de su administración, el expresidente Enrique Peña Nieto acumuló un 79% de desaprobación de acuerdo con la agregadora de encuestas Oraculus; la cifra fue suficiente para dejar a su partido al borde del abismo en los comicios federales pasados. Yolanda Tellería, presidenta municipal del municipio de Pachuca, rebasó dicho parámetro con poco más del 84% de desaprobación de manera efectiva.



Integrantes del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, A.C., presentaron los resultados de la encuesta sobre desempeño del gobierno municipal de Pachuca, así como un análisis del perfil político-electoral.



’Dicho estudio de opinión se realizó con el objetivo de analizar la realidad políticosocial del municipio de Pachuca, para averiguar el nivel de aprobación y/o rechazo, de la administración municipal, así como conocer la percepción de rechazo y/o adhesión de la ciudadanía sobre sus gobernantes, así como la relación gobierno sociedad’, mencionó Alfredo Alcalá Montaño, presidente del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, A.C.



Los resultados presentados son en relación al desempeño de la autoridad y la evaluación de la autoridad, considerando como aprobatorio, las calificaciones obtenidas por arriba del 6.

Bajo una escala del 1 al 10, donde 1 significa que ha hecho muy mal trabajo y 10 que ha hecho muy buen trabajo ¿qué calificación le da al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? El porcentaje de la población que calificó con 6 o más fue del 72.17%, dando un promedio general de 6.7.



Cuestionando sobre el desempeño del gobernador, Omar Fayad Meneses, el porcentaje de la población que calificó de manera positiva fue del 59.21% dando un promedio de 6.0.



En este rubro resalta el resultado obtenido por la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, pues sólo el 14.74% aprobaron su gestión, obteniendo un promedio general de 2.8.



En el rubo de evaluación de la autoridad municipal y ante la pregunta cerrada ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que Yolanda Tellería Beltrán ha hecho al frente de la presidencia municipal de Pachuca de Soto? La respuesta fue que el 84.24% desaprueba la gestión municipal.



Alcalá Montaño destacó los resultados sobre la evaluación de la autoridad municipal, así como las principales problemáticas que destaco la ciudadanía, y ante la pregunta ¿Cuál cree usted que es el principal problema que enfrenta el municipio de Pachuca de Soto en este momento? el 41% respondió que es la delincuencia o inseguridad, seguida por el 19% que considera que es la obra pública.



Sobre la percepción de la delincuencia o inseguridad un 57% consideró que la situación ha empeorado en comparación con la administración pasada, contrastando con el 37% que considera que sigue igual.



En relación a la situación económica el 50% considera que ha empeorado, mientras que el 44% cree que sigue igual. Un dato revelador nos muestra que el 91% considera que el gobierno municipal toma en cuenta su participación para la toma de decisiones. Respaldado por el 85% de la población que le gustaría que la presidencia municipal tome en cuenta su participación para identificar y/o resolver problemas del municipio.



En el tercer rubro que hace referencia al perfil electoral se dio a conocer los resultados sobre las preguntas de ¿se fija en la persona o en el partido político?, el 60% respondió que lo haría por la persona, resaltando que al 73% le es indiferente el género del candidato o candidata.



Al momento de preguntar sobre si se consideran de centro, derecha o izquierda, el 47% manifestó ser de centro, seguido por el 27% que no sabe o no contesto.



Finalmente, en el rubo de las preferencias electorales el 41% manifestó que en este momento se identifica con el partido político de morena, contrastando con el 37% que actualmente no se identifica con alguno. El otro 22% se lo reparten el resto de los partidos, por lo que Morena prácticamente aventaja por el doble a cualquier rival, incluso yendo juntos.



Al momento de plantearles ¿Cuál es el partido político por el que de plano usted nunca votaría? El 44.14% considero que nunca votaría por el PRI, seguido por el 15.70% que dijo que no votaría por ninguno. “Esta es una contribución de la Ciencia Política, para la construcción de herramientas que permita recopilar, las inquietudes y necesidades sociales, para dotar de legitimidad y eficiencia el actuar gubernamental”.