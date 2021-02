Desarman "negocito" a Nuevo León: les incautan vacunas falsas

Este miércoles, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en el estado de Nuevo León fue clausurado un hospital ubicado en el municipio San Nicolás de los Garza tras haber detectado la venta de vacunas falsas contra el covid-19, dondenseis personas fueron detenidas.



De acuerdo con el titular de salud en Nuevo León, luego de las primeras indagatorias, un equipo compuesto por policías y encabezado por el doctor Carlos Elizondo, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, acudió a la clínica con razón social SPINE CLINIC BY IMPERIO, ubicada en Ramón López Velarde 130, municipio de San Nicolás de los Garza, donde encontraron a un grupo de personas en espera de que se les administrara la sustancia.



Durante el operativo encontraron y decomisaron los frascos con la supuesta dosis de la vacuna BNT162B2, que no cumplían con las características de congelación estipuladas por la farmacéutica.



También realizaron la detención de seis personas en el establecimiento, quienes ya declararon ante las autoridades dónde consiguieron las sustancias y que además, no descartaron la existencia de una red de distribución en otras clínicas de la entidad.



Las autoridades sanitarias indicaron que por medio de distintos informes detectaron que una clínica privada ofrecían presuntas dosis de vacuna a un costo de 11 mil 100 pesos hasta 25 mil pesos.



De acuerdo con el comunicado, los productos encontrados en el lugar tenían el lote 783201 con fecha de caducidad en agosto de 2024. No obstante, confirmaron que son apócrifos, motivo por el cual representan un riesgo para la salud de las personas en caso de haber sido suministrado.



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ya emitió la alerta por la comercialización clandestina de la vacuna contra el COVID-19.



Por su parte, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró durante la conferencia de prensa vespertina que ’Tenemos la confirmación verbal por parte de Pfizer México de que nadie en México ha comprado vacuna de Pfizer que no sea el gobierno de México’.



El subsecretario pidió no adquirir tal vacuna ya que es falsa debido a que por el momento, su comercialización no está autorizada para el sector privado y la farmacéutica ’no ha reconocido a ningún intermediario para este fin.



La titular de la secretaría, Rosa Icela Rodríguez, pidió a la población reportar al 911 cualquier negocio, hospital o sitio web que las ofrezca vacunas fuera del Programa Nacional de Vacunación.



Por otra parte, la Administración General de Aduanas detectó el ingreso ilegal de más de 27 mil 840 pruebas médicas para detectar COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; mientras que en Nuevo León, reportó el decomiso de vacunas falsas.



De acuerdo con la administración de Aduanas, no se encontró documentación que validara la 27 mil 840 pruebas médicas a México.



La dependencia informó que puso a disposición de autoridades la mercancía para integrar una carpeta de investigación. Con información de INFOBAE