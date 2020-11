Desarrollan estrategias para la práctica del Boccia en el Estado de México

• Promueven este deporte adaptado a través de torneos virtuales.



Zinacantepec, Estado de México, .- Como en casi todas las actividades a nivel global, el Boccia se ha vista afectado en su práctica cotidiana ante la pandemia de COVID-19, pero los atletas que lo practican utilizan diversas estrategias para continuar con su desarrollo, así lo señaló David Adán Hernández Trujillo, entrenador del Estado de México.



En lo que se refiere a este deporte, el calendario se vio suspendido ante la contingencia, y en lo que se refiere a las actividades internacionales están programadas para reiniciar en el mes de abril del 2021, mientras que a nivel nacional aun no existen notificaciones.



A pesar de esta situación, el entrenador mexiquense detalló que los jugadores de la entidad continúan su preparación a distancia, para que cuando inicien las competencias estar en condiciones, estén en un nivel apto.



El entrenador declaró que, en su caso, dada la discapacidad de los que practican Boccia no pueden dejar de lado la actividad, sobre todo la rehabilitación, es decir trabajos de flexibilidad fuerza, coordinación, para no perder movilidad y ganar mayores habilidades físicas.



’Ya llevamos bastante tiempo que no podemos entrenar como lo veníamos haciendo antes de la pandemia, ha sido complicado porque no todos tienen el material, los recursos el espacio en sus casas, pero hemos tratado de continuar con el trabajo a nivel físico en medida de lo posible pero también trabajando las estrategias, un poquito más del libro, a través de videos, incluso de torneos virtuales que ya tuvimos uno por ahí, en medida de lo posible hemos tratado de adaptarnos con estas nuevas características, que nos tiene atados la pandemia’, declaró David Adán.



El entrenador explicó que en el mes de septiembre se desarrolló un torneo de Boccia, en el que además de convocar a las y los jugadores del Estado de México, se invitó a deportistas de todo el país y se recibió la participación de representantes de Argentina y Brasil.



’Fue un torneo bien enriquecedor en el aspecto de sentirnos un poquito fuera de la pandemia y convivir con personas de otros países, a los atletas les ayudó mucho poder platicar en el idioma de Boccia, la verdad es que estuvo bien padre el torneo, obviamente los atletas de otros países también son seleccionados y en la final tuvimos a Karla Maritza ante un argentino’, agregó el entrenador.



Hernández señaló que una de las principales ganancias de la aplicación, mediante la cual se desarrolla el torneo, es el perfeccionamiento de las estrategias, ’porque el juego es muy real, en cuestión de la reacción de la pelota, la que se tiene que escoger, toda esta parte la verdad es que es una herramienta buena’, indicó.



Finalmente, David comentó que se planea realizar otro torneo próximamente y dijo ’estamos empezando a trabajar, para que el evento sea de mayor calidad obviamente aprendiendo de experiencia, esperemos que a mediados de este mes podamos hacer otro torneo’.