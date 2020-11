Desarrollan estrategias para mantener el nivel del handball mexiquense

Adaptan la práctica del handball a la nueva normalidad.



Zinacantepec, Estado de México, 20 de noviembre de 2020. Con el objetivo de que el handball continúe con su desarrollo a pesar del paro en el calendario deportivo y el impedimento para poder entrenar, a causa del confinamiento por COVID-19, se han desarrollado diversas estrategias para los equipos del Estado de México.



Así lo informó el Presidente de la Asociación de Handball de la entidad, Marco Antonio de Anda Herrera, quien detalló que ante el impedimento de reunirse en espacios públicos para los equipos, los entrenadores han dado seguimiento puntual a los jugadores de las diferentes categorías.



’Los entrenadores no han dejado de estar en contacto con los chicos, están haciendo acondicionamiento físico, no podemos trabajar con balón por los espacios, pero los maestros han estado con sus alumnos, dándoles rutinas y ejercicios, con el ánimo diciéndoles que cuando se reanime vamos a seguir con las competencias’, afirmó el también entrenador.



Explicó que regularmente se desarrollan reuniones vía zoom, que convoca la Federación Nacional de este deporte, donde un tema recurrente es elaborar planes específicos para el retorno.



’En cuanto se tenga un semáforo amarillo, vamos a ver de qué manera realizar nuestra actividad, porque de todos los deportes somos los últimos que se van a reactivar, porque somos de conjunto. Estamos implementando el handball tres, cuatro, tratando de hacer estrategias, para seguir nuestra actividad que sea adaptable para que los chavos se puedan reintegrar y nosotros tengamos las opciones’, comentó.



Añadió que en las últimas temporadas el Estado de México ha mantenido un buen nivel en las competencias de las diferentes categorías y que se trabaja para continuar con esta constante, además consideró que la situación que se vive a causa de la pandemia espera que no sea un factor que afecte de más en los resultados, ya que en todas las entidades se vive una situación similar.