Desarrollo equilibrado

Ahora que un grupo de gobernadores demandan una reforma fiscal y la descentralización de recursos federales hacia los estados, se considera oportuno lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que durante mucho tiempo se abandonó al sur y al sureste de México. Hubo un crecimiento disparejo, creció el norte, creció el bajío, creció el centro, pero no creció el sur y el sureste del país.

Señaló: A veces se dice que se apoyó el norte y el Bajío porque allá hay más crecimiento económico. Y sí, en los últimos 36 se registró más crecimiento económico en el norte, en el bajío y en el centro del país, pero es demostrable que se les dio más atención a estas regiones de México, al norte, al bajío, al centro.

Del sureste, del sur se financió el desarrollo del norte y del Bajío, es cosa de recordar cómo en crisis económicas como al que estamos ahora padeciendo por el COVID, todos los rescates a empresas, a bancos, se hicieron con presupuesto público y en casi todo el periodo neoliberal el presupuesto se integraba de los ingresos obtenidos por el petróleo, el petróleo extraído del sureste de México, muy poca inversión federal para el sur y para el sureste.

Por eso ahora tenemos que equilibrar y destinar inversión federal al sur y al sureste, un desarrollo más horizontal y más equitativo, porque también acá en el sur y en el sureste es donde desgraciadamente hay más pobreza y más abandono, se vive la paradoja, la contradicción, que es una región rica con pueblo pobre. Por eso se está invirtiendo en Oaxaca y en el sur y en el sureste, indicó.

TURBULENCIAS

Rosa Icela Rodríguez, titular en Marina Mercante

Desde Salina Cruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la designación de Rosa Icela Rodríguez como nueva titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México,e indicó que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, deberá recomendar a los almirantes que asumirán la administración y vigilancia de los puertos y aduanas marítimas del país y las primeras propuestas son: almirante Salvador Gómez Mellón será el encargado de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Colima, y el Almirante Jorge Luis Cruz Vallarta de la API de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en tanto Claudia Sheinbaum, en un evento realizado en Xochimilco, dio a conocer la designación de Alfonso Suárez del Real como nuevo secretario de Gobierno. ’José Alfonso es también un compañero de primera, no solamente ha desempeñado un gran papel a cargo de la Secretaría de Cultura. Fue delegado, director del Metro, sabe de todo’, dijo. Suárez del Real fue orador durante la ceremonia luctuosa en memoria de don Benito Juárez en el recinto parlamentario de Palacio Nacional el pasado 18 de julio, presidida por el presidente López Obrador…No tengo palabras para expresar todo lo que siento en este momento, sólo mi profunda tristeza al compartirles que esta mañana falleció el Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera, nuestro Secretario de Salud. Después de haber presentado mejoría a lo largo de toda la semana, hoy tuvo una falla cardiaca y murió a las 6:00 am informó a través de las redes sociales el gobernador de Chihuahua, Javier Corral…Los regidores del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, Santos Hernández García, María Yolanda López Paredes y Fermín Romero Valdés acusaron al el edil Luis Maya Doro de imposición de funcionarios y abuso de poder, al tomar decisiones sin tomarlos en cuenta por lo que piden la intervención de las autoridades superiores para investigar la actuación del alcalde… El subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, Porfirio Díaz Rodríguez informóó que para hacer cumplir las disposiciones del Cabildo, y ante el incremento de casos positivos de coronavirus se han retomado las medidas restrictivas en parques y zonas públicas de alta afluencia a fin de hacer frente a la pandemia y colocó cintas restrictivas de acceso en el Paseo Juárez ’El Llano’, el Jardín Carbajal y en las zonas de jardineras de la Alameda de León y el Zócalo, los de mayor concentración de personas en la ciudad…



www.revistabrecha.com