Desayunados y bien hidratados, así deben llegar los adultos mayores el día de la vacunación contra COVID

Luego de que México abriera el registro para que adultos mayores de 60 años puedan recibir la vacuna contra el COVID-19, existe una serie de recomendaciones para que este grupo de la población pueda recibir la fórmula de forma gratuita y segura.



Durante la conferencia de prensa mañanera, encabezada por la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se mencionó que existirán dos estrategias para aplicar la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores.



Para el registro en línea que abrió el Gobierno se necesita:



CURP y verificar tus datos

Seleccionar la entidad o municipio donde actualmente estás viviendo

Las autoridades señalan que es importante que los adultos mayores especifiquen claramente dónde se encuentran, no importa si el lugar de residencia no coincide con los datos de la credencial para votar (INE).

1. Entra a la página mivacuna.salud.gob.mx.



2. Ingresa la Clave Única de Registro de Población o también conocido como CURP.



3. Verifica que los datos de la persona que recibirá la vacuna sean correctos.



4. Selecciona la opción ’Quiero vacunarme’. Recuerda que en caso de que los datos no coincidan, deberás presiona ’Regresar’ y confirma los datos de la CURP que ingresaste.



5. Selecciona la entidad y municipio donde actualmente te encuentras o se encuentra el adulto mayor que recibirá la vacuna.



6. Agrega el código postal e incluir una referencia, que puede ser un familiar, vecino o conocido.



7. En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo.



8. Dar clic en enviar.



9. Una vez que se envían los datos, el sistema de la plataforma generará un comprobante.



10. En caso de error, deberás solicitar una llamada de aclaración y proporciona un teléfono a 10 dígitos para que te localicen y se corrijan.



11. Una vez que te hayas registrado, deberás esperar la llamada de un servidor de la nación que proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.



El registro en comunidades rurales sin conexión a internet será a través de los centros integradores o de la visita de servidores a la comunidad.



Esto es lo que debes tener en cuenta el día de tu cita

Las autoridades de Salud recomendaron a la población de 60 años y más que vayan a recibir la vacuna contra el COVID-19 recordar lo siguiente:



Asistir al centro de salud sólo con 15 minutos de anticipación.

Lleven una identificación oficial.

Acudir desayunados, hidratados y con los medicamentos ingeridos que requieran (para los casos de tener un tratamiento para cualquier otro padecimiento).

Una vez vacunados, los adultos mayores deberán tomar en cuenta lo siguiente

Una vez vacunados, los adultos mayores deberán pasar al área de observación durante 30 minutos y, si no hay algún síntoma, podrán retirarse del centro de vacunación.



Si la vacuna que se aplica consiste en dos dosis, las autoridades de salud se pondrán en contacto de nuevo para reagendar una nueva fecha y lugar de la segunda dosis.



Importante: recuerda que la vacuna es gratuita

El Gobierno federal ha reiterado en diversas ocasiones que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 es universal y gratuita.



Por ello, la aplicación de ésta no tiene ningún costo y nadie puede pedir dinero o datos bancarios.



Los grupos de población que tendrán prioridad para la vacuna contra el COVID-19 son los siguientes:



Trabajadores de la salud

Personas de 80 y más años

Personas de 70 a 79 años

Personas de 60 a 69 años

Personas de 50 a 59 años

Personas de 40 a 49 años

Población menor de 40 años

¿Cuándo te tocará aplicarte la vacuna contra el COVID-19?

Etapas de la estrategia de vacunación

Primera etapa: diciembre 2020 – febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de COVID-19

Segunda Etapa: febrero – abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores se busca que queden inmunizados en marzo con la dosis única de la vacuna de CanSino Biologics

Tercera Etapa: abril – mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años

Cuarta Etapa: mayo – junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años

Quinta Etapa: junio – marzo 2022, asignada para el resto de la población