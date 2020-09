‘Descafeinadas’, inician ligas de España e Inglaterra

+Eibar y el Celta de Vigo del mexicano Néstor Araujo, uno de los tres juegos para hoy



+Mañana Real Betis, de Andrés Guardado y Diego Lainez, recibirá al Alavés



+Liverpool recibe al Leeds del Loco Bielsa



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– La incierta temporada 2020-2021 del futbol español arranca sin Barcelona ni Real Madrid y bajo la sombra de la pandemia del coronavirus, que obligará a mantener los encuentros a puerta cerrada con tres partidos para hoy entre Eibar y el Celta de Vigo del mexicano Néstor Araujo, así como Granada-Athletic de Bilbao y Cádiz-Osasuna. También arranca el torneo inglés.



Para el domingo habrá cuatro encuentros, donde los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, del Betis, recibirán al Alavés, mientras Real Sociedad-Valladolid, Villarreal-Huesca y Valencia-Levante, completan la jornada.



La Liga, tras la extraña temporada pasada, vuelve descafeinada sin público y a la espera de la entrada en liza de los grandes candidatos al título, el Barcelona y el Real Madrid que defiende el cetro.



El equipo de Zinedine Zidane, aún sin refuerzos a falta de menos de un mes para el cierre del mercado, comenzará el campeonato el 20 de septiembre contra la Real Sociedad, mientras Barça lo hará una semana más tarde, ante el Villarreal, tras disputar la final ocho de la Champions.



El equipo azulgrana afronta una etapa de reconstrucción a las órdenes del técnico holandés Ronald Koeman, sacudido por el reciente amago de salida de su capitán Lionel Messi tras la desastrosa campaña pasada, en la cual los catalanes terminaron en blanco, algo que no ocurría desde 2008.



Es el mejor



Messi en su forma física es un jugador importantísimo y lo ha demostrado durante muchos años, y ojalá pueda repetirlo esta temporada, dijo Koeman en rueda de prensa tras la práctica en la que el joven Ansu Fati sufrió una contusión en la cadera derecha, informó el club, por lo que será baja para el partido de pretemporada entre Barça y el Nástic de Tarragona, el próximo sábado.



El Atlético de Madrid y el Sevilla, campeón de la Liga Europa, también debutarán en la tercera fecha. El Real Madrid –eliminado antes de los cuartos de final en la Champions– iniciará en la segunda.



También hoy comienza la Liga Premier 2020-2021 con cuatro encuentros sin público, a pesar de que el gobierno inglés autorizó el ingreso de mil fanáticos por partido, pero los directivos del torneo no aceptaron la propuesta.



El que captará la atención será el Liverpool de Jürgen Klopp que esperó 30 años para su coronación recibiendo nada menos que al ascendido Leeds United de Marcelo Bielsa, campeón de la Segunda División, en un pulso de técnicos de primer nivel.



Para el domingo, Tottenham, de José Mourinho, y el Everton de Carlo Ancelotti, se presentan como un examen para dos equipos con aspiraciones altas esta temporada.



Igual atrae la atención el Chelsea, después de haber gastado 237 millones de dólares en refuerzos. Su primer examen será el lunes ante el Brighton. Los dos clubes de Manchester no juegan este fin de semana y arrancarán en el campeonato en la segunda jornada.



Paul Pogba podría perderse el primer partido del United debido a que inició sus entrenamientos de pretemporada de manera tardía después de contraer coronavirus.