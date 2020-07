Descalificaciones contra Pablo Amílcar Sandoval, no tienen fundamento ni sustento: Jesús Villanueva

Tras hacer un llamado a la sensatez, a la prudencia y a respetar los tiempos del proceso electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Villanueva Vega afirmó que los ataques en contra del delegado Federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros es porque sus adversarios lo ven como un actor político importante que va en crecimiento.



En entrevista, el legislador por Morena consideró que por eso inició una campaña para descalificar a Pablo Amilcar Sandoval, pero sin sustento y sin fundamento.



Villanueva Vega expresó que Sandoval Ballesteros ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad que le confirió el presidente Andrés Manuel López para que encabezara la delegación en Guerrero.



"Es un hombre sin duda limpio, honesto, viene de buena cepa, buena familia, ha demostrado ser un servidor público responsable, pero creo que no estamos en esa etapa, no debiera de haber ese tipo de descalificaciones, no debiera de haber ese tipo de diatribas, de insultos en las redes sociales, yo invito también a todos los aspirantes a una candidatura a la gubernatura a que se apeguen a la civilidad, respeto, a la legalidad, y que respetemos los tiempos", enfatizó.



Recomendó que si tienen pruebas de delitos electorales, las presenten ante las instituciones competentes



"Hay que llevar las demandas, las denuncias, para que en efecto tomen conocimiento y finalmente hay un pronunciamiento de ellos, si hay o no hay un quebranto a la legalidad y contra esas resoluciones también la ley establece un mecanismo de defensa, yo creo que hay más aspirantes, todos son valiosos, todos son importantes, ya llegará el momento en que nuestro partido Morena defina el método de selección y también el género", acotó el diputado morenista.



En lo que respecta a las actividades en el Congreso local, Jesús Villanueva informó que están en etapa de receso, pero ya se busca tener una agenda en común con las diversas fuerzas políticas al interior del Poder Legislativo y avanzar en los temas de nombramientos de órganos autónomos como el Consejo de la Judicatura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, entre otras.