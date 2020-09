Descarta Astudillo uso de fuerza pública para mitigar el Covid 19

www.guerrerohabla..com



ACAPULCO, Gro., 20 de septiembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que el uso de la fuerza pública no funcionará para obligar a la gente a que utilice el cubrebocas y reducir el número de contagios.



’Nosotros vamos a seguir apelando a la conciencia, la participación ciudadana; la fuerza no creo que funcione en este momento, ni la vamos nosotros a utilizar’, anunció.



Astudillo Flores reconoció que la tendencia a la baja que se tuvo en el número de contagios volvió a repuntar, por lo cual sostendrá una reunión con presidentes municipales para que cambien las medidas de los semáforos, pues los hoteles que hoy alcanzaron casi 60 por ciento de ocupación, deberán tener como tope máximo 40.



’Como lo hemos dicho, este es un problema colectivo, la solución es colectiva. No podemos pensar que solamente la autoridad lo va a resolver.



No es a la autoridad a la que la enfermedad del Covid solamente afecta, te afecta a ti, a tu familia, a tus amistades y por lo mismo, el llamado es a colaborar’, enfatizó Anunció la puesta en marcha de otras medidas a partir del lunes, especialmente en lugares donde hay más contagios en Acapulco y Chilpancingo.



Esta mañana, Héctor Astudillo entregó escuelas reconstruidas por el sismo de hace tres años y anunció el arranque del ciclo escolar para el nivel medio superior este lunes.



Durante su mensaje desde Atenango del Río, región Norte de la entidad, donde entregó el edificio de la secundaria Siervo de la Nación, tras resultar afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el mandatario dio por terminado el proceso de reconstrucción y entrega de inmuebles al sector educativo en Guerrero.



Aseguró que las 550 escuelas afectadas por dicho sismo están atendidas. Por su parte, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui informó que 157 mil 212 alumnos comienzan el ciclo escolar en nivel bachillerato, con nueve mil 980 maestras de 897 escuelas públicas y privadas de todos los sistemas educativos, tanto federales como estatales y de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).



Durante su participación, el presidente municipal de Atenango, Andrés Guevara Cárdenas informó que han sido reconstruidas 750 casas con una inversión de 120 millones de pesos, además están en proceso los centros de salud de Tecuicuilco y Temalac con una inversión de cinco millones de pesos en cada uno.

Fuente: Quadratín