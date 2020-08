Descarta Cooperativa Cruz Azul votación para elegir nuevo director

+Respaldamos a Billy Álvarez desde la cancha: Robert Dante Siboldi



+ El jugador de La Máquina, Julio César Domínguez, fue hospitalizado por neumonía



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Otro lacrimógeno capítulo de la telenovela del balón. Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, propietaria del equipo de futbol –uno de los más populares del futbol mexicano–, confirmó que se convocó a una asamblea ordinaria el 26 de agosto para elegir nuevos consejos de Administración y Vigilancia, que por ahora están a cargo de los disidentes Víctor Velázquez y José Antonio Marín, mientras el técnico Robert Dante Siboldi, técnico de la Máquina, dio espaldarazo al presidente del club, respaldándolo desde la cancha.



Sin embargo, está descartado votar por un nuevo director general de la cementera y del cuadro celeste, el cual es Guillermo Billy Álvarez Cuevas y quien enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilegales.



Los cooperativistas de la empresa cementera, dueña del club de futbol Cruz Azul, se reunieron en días recientes para acordar una fecha de asamblea ordinaria, luego de que un juez federal libró la semana pasada una orden de arresto contra Billy Álvarez, quien habría presentado su renuncia de acuerdo con una carta que circuló en redes sociales, pero hasta ahora no ha sido confirmada.



De acuerdo con la página vamoscruzazul.bolavip.com, la firma estampada por Billy, en aquél documento, podría ser falsa.



Hernández explicó que para realizar una votación de director general primero se debe aceptar una renuncia y hacer una presentación del estado en que se entrega la administración saliente. No obstante, agregó, sólo el señor Álvarez Cuevas puede confirmar o descartar la veracidad de la carta de renuncia, por lo que ésta no puede ser considerada hasta que el propio directivo la presente de manera oficial.



La justicia también solicitó el arresto de Mario Sánchez, director financiero de la empresa cementera; Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, ex directivo de la compañía y cuñado de Billy, así como del abogado Ángel Junquera por los mismos cargos que se le imputan a Álvarez Cuevas.



Drama en la cancha



Mientras la Cooperativa de Cruz Azul vive momentos cruciales, el plantel de futbol celeste, que llegó a 23 años sin obtener título de liga, intenta caminar tranquilo en la Liga Mx al tiempo que respaldan al presidente del club.



’Sólo podemos apoyar al licenciado Álvarez desde el campo, preparándonos y dando el máximo en cada partido para que este equipo se encuentre en los primeros lugares’, opinó el entrenador Robert Dante Siboldi en videoconferencia.



’Es un tema que no nos corresponde a nosotros ni nos afecta nada de lo que pasa. Lo que vive Billy Álvarez o la directiva (de la Cooperativa Cruz Azul) no debe ser una excusa si mañana tenemos un resultado negativo. En el cuerpo técnico no hay abogado que nos pueda ayudar nada en cosas externas’, aseveró.



Respecto al defensa Julio César Cata Domínguez, quien sufre una infección pulmonar, Siboldi reiteró que dio negativo a las recientes tres pruebas de Covid-19, pero lamentó que hayan tenido que jugar el viernes ante Puebla bajo una tormenta eléctrica.



(Julio César Domínguez) va evolucionando bien, no es un tema de coronavirus, después de los estudios salió todo correcto. Está bien y bajo observación, todavía no se descarta para el partido (del sábado contra León), dijo.



’Créanme, hacemos todo lo posible para cuidar y proteger a los jugadores de cualquier cosa de su salud, pero hay situaciones que no podemos controlar. Los partidos contra Santos y Puebla fueron bajo una intensa lluvia, hacía mucho frío, no le ayudó en nada a Julio con respecto a lo que pudiera haber tenido’, agregó.



El club celeste informó el martes en la noche que Julio César Domínguez fue hospitalizado por neumonía. Aunque se descartó que tuviera Covid-19, la esposa del jugador, Priscila Domínguez, reveló en redes sociales que el zaguero dio positivo hace un mes a coronavirus, pero fue asintomático.



Al ser interrogado sobre el viaje que realizó el delantero Santiago Giménez a Cancún para visitar a su padre Christian pese a la pandemia de coronavirus, Siboldi dijo no estar al tanto de la situación.



’No tengo conocimiento de quién fue a la playa. Sé que todos salieron negativos en las pruebas de Covid-19. En sus días libres no puedo involucrarme, ellos son responsables. No sabía que Santí había ido a Cancún’, apuntó.



El viaje de Santiago quedó al descubierto luego de que la cuenta del club Cancún FC, que dirige su padre Christian Giménez, publicó en redes sociales imágenes del jugador de Cruz Azul en los entrenamientos.



Además, el delantero dio a conocer en Instagram fotografías de un paseo en yate junto a su novia.



(Con información del periódico La Jornada)