Descarta López Obrador restablecer Consejo de Promoción Turística de México

*Ahora está a cargo de las embajadas, de los consulados, ’se hace mucha promoción a México y nuestro país es de los destinos turísticos más importantes del mundo’.

Ciudad de México. 29 julio, 2020.-Cuestionado esta mañana respecto a la situación por la que atraviesa el sector turístico en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Consejo de Promoción Turística se canceló por la corrupción, y que investigará por qué se proyectó publicidad de dicho consejo en la transmisión del inicio de temporada de Beisbol de Grandes Ligas.



’Porque sí es muy importante promover el turismo, pero usaban el dinero para pago de publicidad política, incluso les pagaban publicidad a medios nacionales en el extranjero, pero del dinero que supuestamente se tenía que destinar al fomento turístico’.



Señaló que cuando vio el inicio de la temporada de Béisbol de Grandes Ligas, el juego de Yankees con Washington, apareció en la transmisión un anuncio de este Consejo de Promoción Turística ’y estoy precisamente por averiguar qué pasó, o sea, ¿quién pompo si ya no existe?, entonces ¿de dónde salió esta publicidad?’.



Aseguró que hay mucha promoción que se está haciendo al turismo, pero ya no con este mecanismo.



Ahora está a cargo de las embajadas, de los consulados, ’se hace mucha promoción a México y nuestro país es de los destinos turísticos más importantes del mundo’.



López Obrador reconoció que a causa de la pandemia por Covid-19 hubo poca afluencia y se cerraron las playas.

’Pero ya también, en la medida de que va bajando la pandemia se está empezando a incrementar la actividad turística y eso lo vamos a seguir haciendo, se va a seguir haciendo la promoción’, aseguró.





