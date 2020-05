Descarta Secretario de Salud Mexiquense regreso a actividades no esenciales para el 1 de junio, el Edoméx continúa fase roja

El Secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, recalcó que el Estado de México se encuentra aún en fase roja por la cantidad de contagios de COVID-19, y enfatizó que es fundamental no bajar la guardia y continuar con el confinamiento en casa y con las medidas de prevención necesarias, incluso, cuando existan condiciones para retomar las actividades.



Asimismo, explicó que el pico de contagios puede durar dos semanas y media, por lo que descartó el final del confinamiento en casa para el próximo 1 de junio.



’Cuando uno revisa el tiempo de las fases, esta fase, esta tercera, tiene una meseta que dura dos semanas y media, está muy claro ahí y luego empezará a bajar, pero esto no corresponde al 1 de junio, no, yo creo que tendríamos que analizar esto a partir del 15 de junio, donde yo espero que ya vayamos en disminución", comentó.



En entrevista radiofónica, el responsable del sector salud mexiquense reconoció la importancia que tiene para las familias reiniciar sus actividades, ya que de ello depende su economía y bienestar, sin embargo, subrayó que en esta etapa debe prevalecer el cuidado de la salud, ya que consideró es lo más importante para las personas.



También aseguró que al igual que otras enfermedades, el virus del COVID-19 llegó para quedarse, por lo que recomendó aprender a cuidarse permanentemente.



’Yo lo entiendo, la salud con el tema económico, yo lo entiendo, el bienestar depende de eso, lo sé, pero no hay nada que pueda estar encima del tema de salud, y sí es necesario, una vez abiertos estos nuevos negocios esenciales, ahora como les llaman, pues seguramente, sí es necesario, hay que regresar al confinamiento, esto no se ha acabado, este virus llegó aquí para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él’, externó.



El titular de la Secretaría de Salud estatal indicó también que la cantidad de contagios es mayor en la zona metropolitana del estado, y que para conocer mejor la propagación, esta enfermedad se monitorea por regiones: Norte, Sur, Valle de México y Valle de Toluca, ya que las condiciones de cada lugar son consideradas para establecer el momento de reiniciar las actividades económicas, sociales o académicas.



Gabriel O’Shea atribuyó que existen menos contagios en las zonas rurales debido a la forma de vida que supone un distanciamiento social mayor que en las ciudades, sin embargo, recomendó a las personas no relajarse en estos momentos, pues la enfermedad continúa presente y la cantidad de casos va en aumento.



Por ello, el funcionario reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención correspondientes y dijo que se plantea un escenario para el reinicio de las actividades, pero que no se puede determinar el momento exacto para ello, ya que depende de cómo evolucione esta pandemia.



’Aquí es un escenario que estamos planteando de acuerdo a la evolución de la pandemia, pero no puede ser uno determinante y decir, esto para así, porque la gente lo toma, todo mundo queremos salir, todo mundo queremos regresar a la escuela, todo mundo quiere entrar a las fábricas, pero no es así el tema’, indicó.



Cabe recordar que el Gobierno del Estado de México cuenta con tres líneas de atención, el 800-900-3200, a través de la cual la sociedad puede recibir información sobre COVID-19, asesoría si se padece alguna infección respiratoria o se requiere de apoyo psicológico.



El 800-849-5700 para brindar orientación a adultos mayores y personas con padecimientos crónico-degenerativos para continuar con su tratamiento o reagendar sus citas.



En tanto, el 800-724-7269, habilitado para atender las quejas del personal de salud que estén relacionadas con falta de insumos y equipo de protección para realizar su trabajo o para denunciar agresiones en su contra.