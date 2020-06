Descartan brote de COVID-19 en Subdelegación Naucalpan del IMSS

Con relación a la denuncia anónima de un supuesto brote de COVID-19 en la Subdelegación Naucalpan y respecto a un trabajador que en su horario laboral atentó contra su vida, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de México Poniente, confirmó que un trabajador atento contra su vida, y negó que exista un brote de COVID-19.



De acuerdo con información de la dependencia, desde el inicio de la emergencia sanitaria, y hasta el momento se tiene un registro de 12 casos de trabajadores de esta unidad, con sospecha o confirmación de COVID-19.



Muchos de ellos lo han notificado, no obstante, no se presentaron a las oficinas de la Subdelegación bajo esta circunstancia, ya que se encontraban de vacaciones, permiso o en confinamiento domiciliario por ser grupo vulnerable.



A todos se les pidió aplicar el protocolo de aislamiento y seguimiento médico para protección del resto del personal y de sus familias.



Referente al incidente donde un trabajador que en su horario laboral atentó contra su vida, el IMSS informó que recibió atención médica oportuna. Sin embargo, perdió la vida en el hospital y su deceso se debió a motivos personales que nada tuvieron que ver con la emergencia sanitaria o con el COVID-19.



Cabe mencionar que desde el 1° de marzo, el personal que, por sus condiciones físicas o médicas, está considerado dentro de alguno de los grupos de riesgo fue enviado a confinamiento domiciliario para no poner en riesgo su salud.



Además de que a los trabajadores de esta unidad administrativa se les ha dotado de los insumos de Equipos de Protección Personal (guantes, cubrebocas y caretas) e higiene (jabón, gel antibacterial) y se les ha capacitado en el uso correcto de éstos y en temas de prevención relativos a COVID-19.