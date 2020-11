Descartan diferencias entre deporte profesional y de alto rendimiento

• Platica la tenista Renata Zarazúa su camino para llegar a la profesionalización.



Zinacantepec, Estado de México, .- En una amena plática durante la emisión semanal del programa ’En la intimidad del deporte’, que transmite la Secretaría de Cultura y Turismo, se abordó el tema ’Deporte de Alto Rendimiento y Profesional’.



Conducido por Mario Martínez Tello, los invitados especiales para esta emisión fueron la tenista Renata Zarazúa Ruckstuhl, quien este año recibirá el Premio Nacional del Deporte, en la categoría de profesional, y Pedro Antonio García Montero, metodólogo cubano avecindado en México desde hace más de 20 años.



Acerca de las diferencias entre ambas categorías mencionadas, se llegó a la conclusión que desde hace un tiempo no hay mayor distinción, sobre todo cuando se habla de los atletas que se dedican al 100 por ciento a su práctica.



’Hace algunos años era cuestionable, se decía deporte amateur y profesional, hoy no hay gran diferencia, profesionales son todos los que practican el deporte de alto rendimiento y que tiene un lugar a nivel internacional, incluso aquí en México, muchos de los deportistas llámense de clavados, taekwondo, que están rankeados entre los primeros del mundo y tiene medallas, entonces son profesionales porque se dedican a eso’, declaró el metodólogo.



Renata coincidió, aunque declaró ’lo que tengo entendido es que algunos deportes como alto rendimiento, lo hacen por hacer un deporte, y no porque sea su trabajo y al final cuando tú te conviertes en profesional en vez de ir a tu oficina, tú vas y haces tú deporte y lo que ganas depende de tus resultados, pero más allá el deporte es igual para todos’.



Como parte de su vida la tenista profesional detalló las etapas que vivió como deportistas, hasta llegar a Estados Unidos cuando ingresó a una academia y empezar en el deporte profesional, que la ha llevado a grandes resultados y con ello llevar en Premio Nacional del Deporte.



’Si me preguntan cuándo fue el momento más difícil o la decisión más difícil, fue a los 16 años de edad, que es cuando tienes que decidir si te vas al college o si quieres intentar ser profesional y fue muy difícil porque a veces piensas que son dos caminos diferentes. Me decidí por no ir a la Universidad, fue una presión extra que tuve en mí, porque si me estoy dedicando a esto al final tengo que tener buenos resultados’, comentó la atleta.



La tenista mexiquense señaló que no fue sencillo, pero que durante este proceso contó con el apoyo de sus papás que le dieron su respaldo económico para alcanzar el sueño que tuvo desde niña.



En otro orden de ideas, Pedro Antonio consideró que fue desde los Juegos Olímpicos de 1992, cuando se vio una revolución importante en el deporte, que tuvo que reformar sus reglamentos, sus implementos, modos y tiempos, en función del marketing, televisión y patrocinios.



Hasta llegar a este momento en el que algunos atletas como Usain Bolt están envueltos dentro de una comercialización que significa mucho dinero por cada medalla o récord impuesto, a pesar de que sean eventos del ciclo olímpico, en los que no hay paga por la presea, pero sí en lo que está alrededor.



Un aspecto importante dentro de la profesionalización del deporte es el grupo multidisciplinario, en el que están integrados el médico, psicólogo, nutriólogo, fisiatra, entre muchos otros; los cuales están al servicio del entrenador, dirigidos por un metodólogo.



Finalmente, García Montero invitó a los deportistas a que persigan sus sueños, que le dediquen tiempo y disciplina, que se tiene que hacer muchos sacrificios para alcanzar sus objetivos y que sobre todo el deporte de alto rendimiento se inicia en edades tempranas.