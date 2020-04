Descartan posible infectado por COVID-19 en Nezahualcóyotl

Con base en la valoración médica debido a síntomas de infección respiratoria aguda grave, el Hospital General de Zona 197 del IMSS de Texcoco descartó infección por COVID-19 de un masculino de 29 años de edad.



De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, el paciente refirió malestar general de una semana de evolución, a partir del 1 de marzo 2020, y presentó cuadro de odinofagia, rinorrea, tos seca, cefalea, cuadros febriles no cuantificados y disnea a medianos esfuerzos, por lo que fue remitido a dicho nosocomio, sin embargo, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para casos sospechosos para COVID-2019, se descartó que fuere portador de la enfermedad.



Al momento de la revisión médica, según la nota de urgencias, se encuentra en adecuado estado general, hemodinámicamente estable, sin datos de dificultad respiratoria ni alteraciones aparentes por lo que se envió a la Unidad Médica Familiar #75 para seguimiento por infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada.



Cabe destacar que el paciente no ha tenido antecedente de viajes a Wuhan, China, o haber residido en esta ciudad en los últimos 14 días, viajes a Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur, Francia, Alemania, España y Estados Unidos ni contacto próximo con un caso probable o confirmado por COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas.



Por lo anterior, no se tomó muestra al paciente para COVID-19 por no ser caso sospechoso, además de que cuenta con antecedente de vacunación para influenza hace un año.