Desciende a Segunda División, Leganés de Javier Aguirre

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Granada jugará la Europa League la próxima temporada tras golear 4-0 al Athletic de Bilbao, mientras el Leganés –que dirige el mexicano Javier Aguirre–, bajó a segunda división pese a empatar 2-2 con el campeón liguero, Real Madrid, este domingo en la 38ª y última jornada de Liga Española.



Después de descender, Aguirre –61 años de edad- salió del estadio en coche y recibió una visita inesperada. Los seguidores del club interceptaron al Vasco y lo despidieron con aplausos por el gran trabajo que realizó al frente del equipo.



Previo a la llegada del ex técnico del Tri, Leganés había sumado únicamente una victoria en la actual temporada. Bajo el mando del mexicano, el club consiguió siete partidos ganados, pero no fue suficiente para mantenerse en Primera División.



El cuadro que dirige Zinedine Zidane se adelantó con un cabezazo de Sergio Ramos (9), Bryan Gil puso una igualada (45), Marco Asensio puso el 2-1 (53) y Roger Assalé hizo el 2-2 (78) insuficiente para mantenerse en primera división.



El Real Madrid, por su parte, cortó una racha de diez victorias consecutivas y no pudo culminar su pleno de once triunfos tras la reanudación del campeonato después de la pandemia.



Por delante en el marcador, los Merengues plagados de habituales suplentes se limitó a intentar contener a un Leganés que, sin nada que perder, se volcó en la segunda parte sobre la portería defendida por Areola, quedándose a un gol de la salvación.



Al ‘Lega’ no le valía otra cosa que no fuera la victoria y esperar después lo que hiciera el Celta, que sólo pudo empatar 0-0 frente al Espanyol tras sufrir el susto de un gol en contra, anulado tras la revisión del videoarbitraje.



El equipo del Vasco, que no dudó en mover el banquillo para formar un equipo ultraofensivo en el último cuarto de hora, prácticamente encerró al equipo blanco, aunque no lograría meter el gol definitivo.



’Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada… es tiempo de reflexión’, mencionó Aguirre para Movistar al término del partido para.



El estratega mexicano también aseguró que él es el máximo responsable, pues dejaron muchos puntos en el camino.



’El entrenador es el máximo responsable. Intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos, pero llegamos con más probabilidades hoy.



’Fue un tema de capacidades, no de actitudes. Gracias a la afición nos dejamos la piel. No pudo ser por pequeños detalles’, añadió.



Aguirre se mostró orgulloso de sus jugadores:



’Entregaron todo lo que tenían, nadie se guardó nada… Soy un pepinero más’.



Aguirre dirigió a la selecciones de México, Japón y Egipto. Y a los clubes: Atlante, Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Españyol y Al-Wahda.



El Granada a Europa



En la lucha por Europa, el Granada, recién ascendido esta temporada, jugará la ronda previa de la Europa League tras golear 4-0 al Athletic de Bilbao con tantos de Soldado (29), Puertas (55), Fernández Luna (67), Montoro (90+3).



La victoria del equipo andaluz y el empate de la Real Sociedad con el Atlético de Madrid 1-1, acabaron sacando de la zona europea al Getafe, que cayó 1-0 en el descuento con el Levante. Un gol de Koke en el 90+10 acabó con las aspiraciones europeas del ‘Geta’.



En el primer partido del día, el Barcelona goleó 5-0 en su visita al Alavés en un partido intrascendente.



Sin nada en juego en cuanto a la clasificación Ansu Fati (24), Lionel Messi (34 y 75), Luis Suárez (44) y Nelson Semedo (57) fueron los autores de los goles del equipo azulgrana.



Con ese doblete, Messi acaba la temporada con 25 goles en el campeonato para convertirse en el único jugador en ganar siete veces el trofeo Pichichi (nombre que recibe la clasificación de máximos goleadores en España).



Messi atempera tsunami



El partido en Vitoria no tuvo historia, pero sirvió para que el equipo azulgrana ganase confianza de cara a la Liga de Campeones que debe disputar en agosto y, sobre todo, después de perder el título contra el Real Madrid el jueves, que dio paso a un crítico discurso del capitán Leo Messi, que este domingo trató de calmar las aguas del tsunami futbolero.



«Ya se dijo lo que había que decir, ya hicimos autocrítica a nivel interno. No hay más que hablar», declaró tras el partido.



La victoria debe también servir para que el entrenador Quique Setién, de cuya continuidad se dudaba tras la errática marcha del equipo después del confinamiento, pueda llegar a la cita de Champions, el partido de vuelta de los octavos de final contra el Nápoles (1-1 en la ida), el próximo 8 de agosto.



En otros partidos de este domingo, también con equipos sin objetivos en juego, el Villarreal (5º) goleó 4-0 al Eibar (14º), en un partido donde brilló Gerard Moreno con un doblete, mientras que el Valladolid (13º) venció 2-0 al Betis (15º).