Desclasificaciones y fuertes denuncias

Hace tiempo que no me daba un espacio para escribir, hoy lo hago por la gran necesidad que hay de aclarar lo que se ha dado a conocer a través de los medios masivos de información más influyentes o ’mainstream’ (corriente principal o mayoritaria) sobre las elecciones en nuestro vecino del norte, y no nada más de estos medios, también de periodistas y escritores de opinión más reconocidos por su trayectoria, precisión y objetividad en sus artículos y comentarios…



Seguramente se preguntara el porqué de mi interés en estas elecciones si es asunto de los norteamericanos, pues bien, es porque en la mente de todo mundo tenemos la idea de que es el país bastión de la democracia y de las elecciones perfectas o por lo menos más transparentes que cualquier otro en el orbe (lamento decirle que no es así porque entiendo que esta sería la cuarta ocasión en la que este proceso se ha visto empañado por los reclamos de los contendientes) y es que no se trata tanto del candidato que gane, si no de que se dé certeza de que el voto emitido sea contado y sobre todo que la voluntad de las mayorías sea reflejada en el candidato que eligieron, obviamente, esto definirá el rumbo de la economía, política interna y externa no nada más de los Estados Unidos de Norteamérica.



Me sorprende sobre manera que prácticamente en su totalidad, presidentes, líderes religiosos, medios masivos, periodistas y escritores de opinión hayan comunicado el triunfo de Biden y por consiguiente las felicitaciones sin que el conteo de votos haya concluido (¿se le hace conocido esto?), posteriormente, Trump da una conferencia de prensa en la que denuncia un supuesto fraude, le es cortada la transmisión y es inmediatamente tachado de mentiroso (PLOOP, mi cabeza estallo en ese momento) es obvio que la prensa en USA no es oficialista perooo, ¿Cómo es posible que se erijan como validantes de este proceso sin que el colegio electoral haya declarado un vencedor?, y todavía hoy insisten en el triunfo demócrata…



Disculpen si se sienten ofendidos pero no se puede faltar a la verdad, ese es el rigor periodístico, esa es la finalidad, el Sr. Trump por muy mal que le caiga, por muy sea lo que usted quiera etiquetarle o piense de él, tiene el derecho de recurrir a las cortes, si está mintiendo o no, si tiene pruebas o no, no lo deciden presidentes de otras naciones, líderes religiosos, los medios, los periodistas, escritores de opinión, no lo decide usted y tampoco lo decido yo, solo decidimos que creer y pensar de acuerdo a la información con la que contamos; me sorprende también, que un periodista de opinión al que respeto y aprecio mucho aunque no lo conozca en persona (no daré el nombre porque por un error que a todos nos pasa o malinterpretación de mi parte o por información incompleta se le tache de mentiroso), afirme que no hay un organismo como el INE que valide las votaciones, es cierto que no existe ese organismo como tal, sin embargo, si hay un colegio electoral que valida los resultados y estos a la fecha no han dado ningún vencedor.



No me crea, no le crea a los medios masivos o ’mainstreams’, no le crea a nadie, la verdad absoluta no existe y eso es absolutamente cierto, lea, infórmese respecto a ambos lados de la narrativa, solo así se forma un criterio más apegado a la realidad.

Que siga con bien y gracias por el tiempo que dedico al leer esta opinión.